Atbrīvoties no liekajiem kilogramiem. Padomi un ieteikumi, kas palīdzēs sasniegt mērķi

Liekais svars un aptaukošanās ir viena no aktuālākajām veselības problēmām pasaulē. Kā liecina Pasaules Veselības organizācijas (PVO) apkopotie dati, no liekā svara ciešu teju 40 procenti cilvēku, kas sasnieguši 18 gadu vecumu un laikā no 1975. gada aptaukošanās un liekā svara rādītāji ir trīskāršojušies. Tas nozīmē, ka palielinās arī saslimstība ar slimībām, kuru riska faktors ir palielināta ķermeņa masa.

Lai uzlabotu savu pašsajūtu un veselību, ir vērts ieskatīties mūsu rakstu arhīvā ar ieteikumiem par to, kā atbrīvoties no liekā svara, kā arī par to, vai tev tas maz ir nepieciešams. Atceries, ka veselībai par labu nenāk arī badošanās, uzturvielu tūkums un pazemināts ķermeņa svars. Ar pazīmēm, kas liecina, ka tavs svars ir ideāls, tu vari iepazīties šajā rakstā.

Liekais svars un aptaukošanās palielina dažādu slimību risku. To bieži saista ar cukura diabētu, sirds un asinsvadu slimībām, muguras un locītavu problēmām un citām slimībām, Tāpat palielināta ķermeņa masa un aptaukošanās ir viens no vairāku vēža formu riska faktoriem. Jāpiebilst, ka mūsdienās liekais svars skar arī bērnus – PVO dati liecina, ka 2016. gadā 41 miljons bērnu vecumā līdz pieciem gadiem cieta no liekā svara vai aptaukošanās.

Lai parūpētos par savu veselību nākotnē, ir svarīgi rūpēties par to, lai svars būtu normas robežās. Lai palīdzētu to izdarīt, neiekrītot galējībās, piedāvājam iepazīties ar padomiem un ieteikumiem, lai no tā atbrīvotos, kā arī speciālistu ieteikumiem, lai tievēšana būtu veselīga un nekaitīga. Atceries, ka pārspīlēt un zaudēt svaru pārāk ātri arī nav efektīvi un droši.