Atgūšanās pēc gripas – ieteikumi spēku atjaunošanai

Gripa ir nepatīkama slimība, kas var radīt nopietnas komplikācijas. Arī spēku atgūšana pēc izveseļošanās var nebūt vienkārša. Lai tas notiktu ātrāk un vienkāršāk, ir svarīgi zināt, kā sev palīdzēt.

Kā skaidro "Apotheka" sertificētā farmaceite Laila Zālīte, cīnoties ar gripu, organisms iztukšo tajā uzkrātās rezerves – labās vielas, piemēram, vitamīnus, olbaltumvielas, minerālvielas un citus organisma "aizsargus", kas ikdienā rūpējas par stipru imūno sistēmu. Sekas, kas visbiežāk tiek novērotas pēc gripas pārslimošanas, izpaužas kā vājums, apetītes trūkums, taču iespējamas arī nopietnākas komplikācijas.

Cīņā ar gripas atstātajām sekām palīdzēs farmaceites padomi, kurus ieteicams ņemt vērā ikdienā, lai uzturētu organismu mundru un veselīgu ne tikai pēc ilgstošas slimošanas, bet arī visa gada garumā.

Uzņem daudz šķidruma un vitamīnu

Ātrākam izveseļošanās procesam nepieciešams ūdens, kas palīdz atjaunot dehidrēto organismu. Karstam ūdenim var pievienot ingveru, kas stimulē svīšanu un toksīnu izvadīšanu no organisma, kā arī medu ar citronu, kam piemīt antibakteriāls un nomierinošs efekts. Šāds dzēriens palīdzēs atslābināties un ļaus vakarā vieglāk iemigt, jo visbiežāk tieši vakaros saasinās slimības simptomi. Tāpat arī ieteicams dzert zaļo tēju, kas strādā kā teicams antioksidants, un līdz ar to palīdz ātrāk izvadīt organismā uzkrājušos toksīnus, kā arī stiprina imūnsistēmu. Novājināta organisma, sausas ādas un nagu šķelšanās iemesls var būt vitamīnu trūkums un iekšējo rezervju izsmelšana slimošanas laikā. Pēc gripas pārslimošanas būtiski uzņemt A, C un B grupas vitamīnus, jo īpaši vitamīnus A un C, kas nostiprina gļotādu un cīnās pret gripas nokļūšanu organismā.

Fiziskās aktivitātes atsāc pakāpeniski

Jāatceras, ka pēc slimošanas nedrīkst strauji atsākt ierastās fiziskās aktivitātes. Sirdij un organismam kopumā ir bijusi liela slodze, tādēļ, lai nepārpūlētos, fiziskās aktivitātes jāatsāk pakāpeniski, un organisms jāadaptē palēnām, līdz tas atkal ieiet ierastajā ritmā. Pēc ilgstošas slimošanas ieteicams peldēt, taču arī peldot jāizvērtē slodzes lielums, un jāizvairās no pārpūles. Nepārdomāta rīcība var veicināt sirds muskuļa iekaisumu vai citu orgānu sistēmu traucējumus.

Ko nedarīt, ja vēlies ātrāk izveseļoties

Lai atjaunotu organismu, ieteicama ir atpūta un izvairīšanās no stresa, jo stress novājina imūnsistēmu, līdz ar to pastāv lielāks infekciju risks. Tāpat arī vēlams izvairīties no neveselīgas, treknas pārtikas, jo tā mazina enerģiju. Tā vietā ieteicams ēst karstas zupas, kas "izdzīs" vīrusu un mazinās gļotu daudzumu degunā un elpceļos. Līdzīgu efektu atstāj arī asi ēdieni. Jāizvairās no produktiem, kas satur daudz cukura, jo tie vairo gļotas un mazina imūnsistēmas efektivitāti. Arī kafijas īstermiņa radītā enerģija nav vēlama pēc gripas pārslimošanas, jo pēc neilga laika enerģija krasi samazinās. Savukārt alkohols izsmeļ organismā uzkrātās C vitamīna rezerves, kas apgrūtina cīņu pret vīrusu.