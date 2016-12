Cilvēki ļoti bieži saka – esot sastiepuši muguru . Parasti izteicienu lieto, lai raksturotu pēkšņas un asas muguras sāpes, kas radušās, veicot dažādas fiziskās aktivitātes. Tomēr sāpes ne vienmēr rada sastiepums, un bieži to lieto, lai raksturotu arī citas problēmas, par kurām pats sāpju cietējs pat nenojauš. " Everyday Health " ir apkopojis pašu svarīgāko par muguras sāpēm – gan to, kā palīdzēt, gan ieteikumus, lai no tām izvairītos.