Atkarība no kafijas. Vai tā ir bīstama un kā atbrīvoties

Ļoti daudzi cilvēki rītu iesāk ar tasīti kafijas un izmanto šo dzērienu enerģijas atjaunošanai arī dienas laikā. Nesaņemot ierasto kofeīna devu, persona var kļūt kašķīga, ciest no vājuma un galvassāpēm. Cik nopietna ir atkarība no kofeīna un ko darīt, lai atteikšanās no kafijas nesagādātu mokas un nepanesamas galvassāpes?

Atkarība var būt nepatīkama, bet tā nav bīstama

Kā skaidro "WebMB", kafija patiešām izraisa pieradumu, jo tajā esošais kofeīns ir stimulants, kas iedarbojas uz centrālo nervu sistēmu. Regulāra kafijas lietošana izraisa vieglu atkarību. Tomēr kafija noteikti nav tik bīstama kā alkohola vai narkotiku lietošana, jo tā neatstāj būtisku negatīvu ietekmi uz cilvēka veselību, sociālo dzīvi, kā arī materiālo stāvokli.

Foto: PantherMedia/Scanpix

Tomēr atradināšanās no kofeīna var būt pagalam nepatīkama. Cilvēki, kas ik dienu izdzer vismaz divas tasītes šī dzēriena, vairākas dienas var ciest no tādiem simptomiem kā galvassāpes, vājums, nemiers, uzbudināmība, slikts garastāvoklis un koncentrēšanās spēju zudums. Galvassāpes var būt patiešām ļoti smagas un nepatīkamas, bet atradināšanās no kofeīna neizraisa smagu abstinenci, kas ir novērojama no narkotikām un alkohola atkarīgajiem.

Atkarība no kofeīna nav bīstama, tomēr apziņa, ka esi no kaut kā atkarīgs, var nebūt patīkama. Tāpat cilvēkiem, kas atkarīgi no kofeīna, ir nepieciešams to uzņemt regulāri, tāpēc nedrīkst aizmirst to iegādāties, dodoties vairāku dienu izbraucienā uz vietu, kur kafija var arī nebūt pieejama. Tāpat ir arī gadījumi, kad cilvēki kafiju patiešām lieto pārāk daudz, un tā rada nepatīkamus blakusefektus, piemēram, nervozitāti, satraukumu un nepieciešamību ļoti bieži apmeklēt tualeti. Par citām pazīmēm, kas liecina par pārmērīgu kafijas patēriņu, lasi šeit.

Aiztaupi nepatīkamas sajūtas un atsakies pamazām

Cilvēkiem, kas vēlas atbrīvoties no kofeīna atkarības vai citā veidā sākt kontrolēt tā uzņemšanu, "Prevention" iesaka izmaiņas veikt pakāpeniski. Pēkšņa un pilnīga atteikšanās no kafijas var nebūt īpaši laba ideja. Ja kafijas lietošanu nogriezīsi kā ar nazi, neciešamas galvassāpes, nespēks un pilnīgs koncentrēšanās spēju zudums uz dienu vai ilgāk ir gandrīz neizbēgami. Vari mēģināt ierasto kafiju sajaukt ar dzērienu bez kofeīna, katru dienu pakāpeniski palielinot to kafijas dzēriena daļu, kas nesatur kofeīnu.

Foto: Shutterstock

Tāpat neaizmirsti, ka kafijas dzeršana ir sava veida rituāls. Ja dzer kafiju ne tikai no rīta, bet arī noteiktā laikā pa dienu. Atteikšanās ne tikai no kafijas, bet arī pauzes darbā vai mirkļa sev atradināšanos no kofeīna padarīs grūtāku. Aizstāj kafiju ar kaut ko veselīgāku, piemēram, karstu šokolādi bez cukura.

Ja ļoti vēlies sajust melnas, stipras kafijas garšu, maziem malciņiem izdzer vienu espresso. Tajā ir uz pusi mazāk kofeīna nekā parastā kafijas tasē. Tāpat pievērs uzmanību tam, kad dzer pēdējo kafijas tasīti – vienam daži malki šī dzēriena pēcpusdienā neļaus gulēt visu nakti, kamēr cits var izdzert lielu krūzi stipras kafijas un gandrīz uzreiz likties uz auss.