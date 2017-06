Atpūtu dabā traucē kukaiņi. Kā sevi pasargāt no to kodumiem

Vasara ir laiks, kad ļoti daudzi cenšas atpūsties ārpus telpām. Pārgājieni, vakariņas dārzā vai uz terases, izbraucieni ar laivu, sauļošanās vai vakars pie ugunskura – tā ir tikai daļa no iecienītiem brīvā laika pavadīšanas veidiem šajā gadalaikā. Diemžēl bieži atpūtu bojā, kā arī riskus veselībai rada dažādi kukaiņi, piemēram, dunduri, odi un ērces. Kā sevi pasargāt no to kodumiem stāsta "Apotheka" farmaceite Ivanda Krastiņa.

Kādi aromāti atbaida kukaiņus Viens no visiedarbīgākajiem veidiem, kā izvairīties no kodumiem, ir dažādu aromātu izmantošana. Parasti odiem, knišļiem, dunduriem un pat ērcēm nepatīk vielas ar spēcīgu smaržu – dažādu augu ēteriskās eļļas. Visiedarbīgākie aromāti ir eikalipta, Austrālijas tējas koka, piparmētras, anīsa, baldriāna, lavandas, bergamotes un citronellas ēteriskās eļļas. Tāpat labi iedarbojas arī krustnagliņu vai kanēļa eļļa – šie aromāti īpaši piemēroti būs videi, kur atrodas bērni. Dažādās aptiekās iespējams iegādāties gan ēteriskās eļļas, gan jau gatavus aerosolus, izsmidzināmus līdzekļus un smērējamos zīmuļus, kas satur dabiskās eļļas vai ķīmiski sintezētus repelentus – mākslīgi radītas vielas, kas atbaida kukaiņus. Pareiza aizsarglīdzekļa izvēle un lietošana Izvēloties pretinsektu līdzekli, jāņem vērā tas, cik intensīvu un ilglaicīgu vēlamies aizsardzību. Noturīgāki un ar ilgstošāku darbības laiku ir tieši uzsmērējamie līdzekļi, kas jāklāj uz ādas. Tie veido aizsargkārtiņu, kas atbaidīs kukaiņus, kā arī, pateicoties ādas siltumam, tie pamazām izgaros un nodrošinās vajadzīgo rezultātu. Izsmidzināmie līdzekļi darbosies īsāku laiku, taču tos var izsmidzināt tieši uz ādas vai apģērba, tādējādi nosedzot lielāku laukumu. Svarīgi, lai līdzeklis nenokļūtu acīs, degunā vai mutē. Visas ēteriskās eļļas, tāpat kā citas sintētiskās vielas, atbaidīs visus knišļus un kukaiņus, tāpēc nav nepieciešams izvēlēties dažādus līdzekļus, piemēram, odiem un ērcēm. Vienīgā atšķirība – to darbības laiks. Latvijas Infektoloģijas centra vadītāja Baiba Rozentāle, runājot par izvairīšanos no ērču pārnēsātajām slimībām, norāda, ka no encefalīta var izvairīties vakcinējoties, bet, lai sevi pasargātu no citām to pārnēsātajām slimībām, ir jāizvairās no ērču kodumiem. To iespējams izdarīt, izmantojot līdzekļus kukaiņu atbaidīšanai. Speciāliste iesaka šos līdzekļus iegādāties aptiekās, īpaši, ja tos paredzēts izmantot, lai aizsargātu bērnus. Lielveikalos nopērkamie aizsarglīdzekļi bieži nav piemēroti bērniem. Tāpat ir jāpievērš uzmanība tam, cik ilgi izvēlētais līdzeklis darbojas un kad to nepieciešams lietot atkārtoti. Parasti tie darbojas vien dažas stundas, kā arī to iedarbība beidzas nopeldoties. Aizsarglīdzekļu darbības laiks Krastiņa norāda, ka ikvienam līdzeklim iedarbības laiks ir atšķirīgs – tas var būt no 4 līdz 8 vai pat 12 stundām. Iedarbības laiks ir atkarīgs gan no līdzekļa sastāva, gan formas. Izsmidzināmie līdzekļi būs jāatjauno biežāk, jo tie ātrāk izvēdinās nekā uzsmērējamie. Tāpat īsāka noturība būs arī dabīgajiem līdzekļiem, tie jāatjauno vidēji ik pēc 2 stundām, kamēr sintētiskie būs noturīgāki. Svarīgi ir arī tas, ka aizsarglīdzeklis pret odiem darbosies spēcīgāk un ilgāk, kamēr pret ērcēm tas būs jāatjauno biežāk.