Atvadies no smagās nastas: septiņas lietas, ko dzīvē nav iespējams kontrolēt

Lietas, ko nevari kontrolēt savā dzīvē, nereti kļūst par nastu un traucē pilnībā baudīt un iekļauties tagadnes priekos. Ir iespējams uzņemties atbildību par saviem lēmumiem, attieksmi un reakciju uz konkrētiem faktoriem, tomēr, piemēram, dzīvošana pagātnes valgos var būt īpaši nogurdinoša. Portāls "Elite Daily" apkopojis septiņas lietas, ko nav iespējams kontrolēt – un nemaz nevajadzētu.

Pārmaiņas

No vienas puses pārmaiņas ir kas satraucošs negatīvā ziņā, no otras – prieks, ka norit kustība un mainība uz priekšu. Tomēr svarīgākais, kas būtu jāiemācās, saprast, ka pārmaiņas noritēs vienmēr. Tāpat kā iluzoro laiku nav iespējams apturēt vai steidzināt, tā ir arī ar pārmaiņām. Saule lec katru rītu un var izgaismot dienu krāsainu un prieka pilnu, tomēr tā lec arī aiz mākoņiem, kad viss šķiet drūmās krāsās.

Lai kā būtu, centies pārmaiņas uztvert ar pašsaprotamu miera devu – drīzāk izvēlies "plūst līdzi straumei". Tas nenozīmē mazu iesaisti un interesi par savu dzīvi, centies izmantot visas iespējas, ko dzīve tev sniedz, pat ja tās šķiet par ekstrēmu vai aizraujošu. Tikai vēlāk ir iespējams novērtēt to, ko pārmaiņu laiki ietekmē un izmaina.

Laikapstākļi

Šī ir lieta, ko patiesi nav iespējams kontrolēt – līs, snigs vai saule spīdēs, tas nav atkarīgs no tevis. Visiem reizēm gribas pačīkstēt un nervozi lūkoties laikapstākļu pareģošanas ierīcēs, tomēr tam nav nekādas vajadzības. Kā vēsta portāls "Elite Daily", šī īdēšana un uztraukšanās par lietu, sniegu vai kādiem citiem apstākļiem, burtiski sagrauj dienas kopējo sajūtu.

Ir tik vienkārši ieslīgt gaušanās kanonā ar darba kolēģiem, ka atkal gaidāms nedēļu ilgs lietus, taču vienkāršākais veids ir pielāgoties laikapstākļiem un parūpēties par, piemēram, stilīgu lietussargu vai siltāku jaku. Centies palaist šo kontroles sajūtu tālu prom, lai tā nesabojā, piemēram, negaisa baudīšanu pēc īpaši karstas dienas.

Satiksme

Ir saprotams sašutums par kārtējo sastrēgumu un ilgo gaidīšanu. Prātā iešaujas apkārtceļu maršruti un nepacietīgas idejas nākamreiz izmantot velosipēdu. Tas ir normāli, tomēr sastrēgumi un neparedzamas situācijas uz ceļa būs vienmēr. Vai tas būtu kāds nelaimes gadījums, vai ķibeles ar automašīnām – to kontrolēšana un dusmu bultu raidīšana nepalīdzēs atrisināt situāciju.

Šis nav vieglākais ieteikums, tomēr aiztaupīs neskaitāmas nervu šūnas – centies pieņemt situāciju, kāda tā ir, saproti to, ka šobrīd esi sastrēgumā un gaidi - šis ir vienkārši brīvs brīdis, kad ieslēgt mūziku un pārdomāt savas lietas. Jau situācijas apzināšanās atbrīvo no cenšanās to kontrolēt. Tu nokļūsi savā galamērķī, iespējams, mazliet vēlāk, kā paredzēts, bet tas tiks sasniegts.

Foto: Shutterstock

Pagātne

Šis noteikti ir viens no sarežģītākajiem punktiem. Neuztraukšanās par pagātnes notikumiem ir grūti pieņemams aspekts. Tomēr savā prātā centies ielikt, ka pagātni nav iespējams mainīt – konkrētie notikumi vairs neatgriezīsies identiskā formā, tos vairs nav iespējams atgriezt vai izmainīt.

Pagātne var sāpināt pat tagadnē, tā ir normāla parādība, tomēr ir iespējams visus notikumus, kaunu par izdarīto vai nodarītās sāpes, atstāt tur, kur tie radušies. Drīzāk savā šī brīža prātā ķeries klāt mīļākajiem mirkļiem no pagātnes un domā par tiem tagadnes kontekstā. Tas ir lielisks veids, kā sevi uzmundrināt un pāriet daudz pozitīvākā gultnē.

Nākotne

Tieši tāpat kā pagātne, arī nākotni vienkārši nav iespējams mainīt. Kontrole var parādīties, piemēram, piecgades plānā, kur atzīmēta katra lieta, kas ideālajā variantā būtu jāpaveic. Tomēr tieši tajā ir nākotnes nezināšanas prieks – nav iespējams pareģot, vai pēc laika domas un plāni kļūs citādi. Katrs cilvēks mainās un pielāgojas apstākļiem un visam notiekošajam.

Lai kā ritētu centieni turēties pie plāna, neparedzēti pārsteigumi var pilnībā izmainīt nākotni, piemēram, savas otrās pusītes satikšana. Vai to iespējams kontrolēt?

Citu cilvēku domas

Lasot šo punktu, prātā nāk prettrieciens – varam mainīt citu cilvēku domas? Saprotams, ka to nav iespējams izdarīt tiešā nozīmē. Tomēr, vai esi kādreiz strīda karstumā centies pārliecināt otru, ka tavs viedoklis ir pareizais? Lai kā ritētu centieni uzsvērt un padarīt savu viedokli par pareizo, tam nav nekādas nozīmes. Otram ir sava nostāja, tev sava. Veiksmīgāka komunikācija noritēs, ja centīsies pētīt savu reakciju konkrētajā situācijā vai iziesi uz kompromisu. Cieni un pieņem to, ka var būt viedoklis, kas atšķiras no tavējā.

Citu cilvēku laime

Ir iespējams uzmundrināt vai iepriecināt otru skumjākā vai depresīvākā mirklī, tomēr nav iespējams kontrolēt to, kā otrs uztvers dzīvi vai kāds noskaņojums būs tajā brīdī. Tikai pats cilvēks var spēt mainīt savu skatījumu uz pasauli, ja pats vēlas.

Neuztver citu cilvēku problēmas, kā savas. Koncentrējies uz savu dzīvi. Tomēr tas nenozīmē nebūt blakus tuvam cilvēkam, neatbalstīt un neuzmundrināt. Ir jāsaprot robeža, kas ir starp cita dzīves kontroli un uztveršanu kā savu, un atbalstu, rūpēm, mīlestību pret otru.

Nav nepieciešams visu cilvēku un pasaules problēmas uzlikt uz saviem pleciem – pēc laika vienkārši nebūs iespējams tikt no tām vaļā. Mācies atteikties no kontroles un visa ietekmēšanas, nostādot sevi pirmajā vietā. Lai arī tas izklausās mazliet egoistiski, katram būtu jāsāk no sevis.