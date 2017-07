Atzīmējot Pasaules Hepatīta dienu, aicina uz diskusiju un bezmaksas pārbaudēm

Atzīmējot Pasaules Hepatīta dienu, piektdien, 28. jūlijā, notiks par tradīciju kļuvusī diskusija "Par dzīvi bez C hepatīta", kā arī ikvienam interesentam būs iespēja veikt bezmaksas C hepatīta testus, informē Hepatīta pacientu apvienības pārstāvis Kristaps Kaugurs.

Diskusiju rīko C hepatīta pacientu apvienība sadarbībā ar Latvijas infektologu, hepatologu un HIV/AIDS speciālistu asociāciju. Tajā tiks apspriesti jaunās C hepatīta ārstēšanas metodes rezultāti – pirms pusotra gada Latvijā tika uzsākts pārejas process no interferona terapijas uz mūsdienīgu un efektīvu terapiju bez interferona. Tāpat arī viens no pasākuma mērķiem ir vienoties par turpmākajiem soļiem C hepatīta izplatības ierobežošanai Latvijā. Tiks pārrunāti arī Pasaules Veselības organizācijas centieni izskaust hepatītu līdz 2030. gadam.

Pirms un pēc diskusijas ikvienam interesentam būs iespējams veikt bezmaksas C hepatīta eksprestestu.

Diskusijā piedalīsies LR Veselības ministrijas, Nacionālā veselības dienesta, Slimību profilakses un kontroles centra un LR Saeimas pārstāvji, kā arī nozares vadošie ārsti. Tā notiks no pulksten 12 līdz 14 Birojnīcā, Berga Bazārā, Dzirnavu ielā 84 k-2, Rīgā.