Bailes novecot. Neļaut tām sevi vadīt un uzņemties kontroli

Bērnībā daudzas no mums sapņoja par to, kāda būs mūsu dzīve, kad būsim pieaugušas. Vēlējāmies, lai tas notiek pēc iespējas ātrāk. Tagad, kad esi pieaugusi, iespējams, arī tu saskaries ar bailēm novecot. Daudzas sievietes un vīrieši baidās kļūt mazāk pievilcīgi, krunkaini, neveseli un veci. Vai novecošana patiešām ir tik briesmīga un kā atbrīvoties no bailēm par to, kas notiks, laikam ritot?

Psiholoģijas profesors Skots Lilienfelds "Live Science" skaidro, ka bailes no vecuma ir saistītas ar dažādiem stereotipiem par to, kāda ir dzīve vecumā un ko nozīmē novecot. Tomēr pat tad, ja esi sastapusi cilvēkus gados, kas atbilst visiem stereotipiem, ko esi dzirdējusi, ir jāpatur prātā, ka ne jau vecums padara cilvēku par to, kas viņš ir.

1. Biedējošie stereotipi un patīkamā patiesība

Nebaidies novecot – plāno to