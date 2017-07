Bankas konts – obligāta prasība, ja vēlies ziedot asinis

Vai nodot asinis, bet nesaņemt par to naudu ir iespējams – ar šādu jautājumu pie "Delfi" vērsās kāds lasītājs, kas vēlējās palīdzēt līdzcilvēkam, bet nevarēja to izdarīt. Izrādās, ka ziedot asinis, nenorādot bankas konta numuru, nav iespējams. Arī no kompensācijas atteikties nav iespējams, skaidro Valsts asinsdonoru centrā (VADC).

Modris Strautmanis stāsta, ka asinis nebija nodevis apmēram divus gadus. Uzzinot par to, ka cilvēkam nepieciešama palīdzība, viņš devās nodot asinis uz VADC Sēlpils ielā. Tur viņš piedzīvoja lielu vilšanos. Viņš nevarēja palīdzēt cilvēkam, nenorādot savu bankas kontu. Ziedot asinis, par to nesaņemot kompensāciju, nevarēja. Vai tiešām nav iespējams vienkārši palīdzēt – neizpratnē ir Modris. Viņš norāda, ka nevēlas nodot asinis, lai saņemtu naudu – to var izmantot arī citiem mērķiem.

"Atteikties no kompensācijas nav iespējams, jo Valsts asinsdonoru centram ir jānodrošina kompensācija zaudētā asins apjoma atjaunošanai, līdz ar ko mūsu iestādei ir pienākums veikt pasākumus šo naudas līdzekļu nonākšanai donora rīcībā. Norēķini Valsts asinsdonoru centrā notiek bezskaidras naudas pārskaitījumu veidā," skaidro VADC sabiedrisko attiecību speciāliste Baiba Mitrovska.

Jautāta par to, kā rīkoties cilvēkiem, kam kompensācija nav vajadzīga, Mitrovska norāda, ka viņi ar šiem līdzekļiem var rīkoties pēc saviem ieskatiem, piemēram, ziedot kādam mērķim, bet tas jādara no sava bankas konta, jo VADC šādu iespēju – uzreiz ziedot naudu konkrētam mērķim – nepiedāvā, un tuvākajā laikā to nav plānots ieviest. Arī iepriekš, kad kompensāciju izmaksāja skaidrā naudā, VADC bija pienākums to izmaksāt.

Jautāta, vai kādreiz situācija varētu mainīties un donori varētu atteikties no kompensācijas, un lūgt, lai līdzekļus neieskaita viņu kontā, bet izlieto citiem mērķiem, centra pārstāve atbild: "Jautājums ir risināms tikai, izdarot grozījumus attiecīgajos Ministru kabineta noteikumos, un tas neietilpst Valsts asindonoru centra kompetencē, taču Veselības ministrija un Finanšu ministrija izskata šādu iespēju."