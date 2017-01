Burkāni palīdz uzlabot redzi – cik patiess ir šis un citi apgalvojumi par acīm

Datora lietošana apdraud redzi un lasīt tumsā ir kaitīgi – vai šie apgalvojumi patiešām ir svarīgi likumi, lai saglabātu labu redzi un parūpētos par acīm? Piedāvājam iepazīties ar "WebMD" un "Health" apkopotajiem mītiem un arī vairākiem patiesiem apgalvojumiem, kas saistīti ar cilvēka redzi. Uzzinot, kas tiešām kaitē vai palīdz tavai redzei, būs vieglāk parūpēties par savām acīm.

Burkānu ēšana palīdz uzlabot redzi

Patiesība. Burkānos ir ļoti daudz A vitamīna, kas ir ļoti nozīmīgs labai redzes uzturēšanai. Tomēr ņem vērā, ka burkāni nav vienīgais produkts, kas satur acīm ļoti vajadzīgo A vitamīnu. Tas atrodams arī pienā, sierā, olu dzeltenumā un aknās.

Atrašanās pārāk tuvu TV ekrānam bojā redzi

Mīts. Sēdēšana pārāk tuvu televizora ekrānam var radīt galvassāpes, bet ne bojāt redzi. Gadījumos, ja novēro, ka bērns skatās televizoru, atrodoties tam ļoti tuvu, pārliecinies, ka viņam nav vajadzīgas brilles. Iespējams, ka viņš vienkārši nespēj skaidri saskatīt, ko rāda ekrāns, tāpēc arī tam mēģina piekļūt tuvāk.

Lasīšana nepietiekamā apgaismojumā bojā redzi

Foto: Shutterstock

Mīts. Nepietiekams apgaismojums redzi nevājina, bet tas nenozīmē, ka tas ir piemērots lasīšanai. Lasīšana pustumsā var acis padarīt sausas, likt attēlam migloties, kā arī izraisīt galvassāpes un veicināt stīvuma rašanos kaklā un mugurā.

Acis pierod pie brillēm un kļūst no tām atkarīgas

Mīts. Tava redze nepasliktinās tāpēc, ka lieto ārsta izrakstītas brilles vai kontaktlēcas. Acis nepieradīs un nekļūs no tām atkarīgas. Redze gan var pasliktināties citu iemeslu, piemēram, slimības vai vecuma dēļ, bet ne tāpēc, ka seko ārsta norādēm.

Bērniem, kas šķielē, var palīdzēt

Foto: Shutterstock

Patiesība. Bērni, kas šķielē, no tā neizaug – problēma pati no sevis nepāriet, tomēr to var mazināt. Šķielēšanu daudz vieglāk ir ārstēt un mazināt, kamēr bērns ir mazs. Tāpēc ir ieteicams bērna redzi pārbaudīt, kamēr viņš ir zīdainis, un tad pārbaudi atkārtot divu gadu vecumā.

Redzes zaudēšanu nav iespējams aizkavēt

Mīts. Tikko pamani pirmos redzes pasliktināšanās simptomus, piemēram, izplūdušus attēlu, sāpes acīs, zibšņus vai citas problēmas, nekavējoties apmeklē ārstu. Ja redzes problēmas atklāj agri, atkarībā no to cēloņa, redzes vājināšanos ir iespējams novērst vai palēnināt.

Naktslampiņa bērna guļamistabā var veicināt tuvredzību

Mīts. Ir cilvēki, kas uzskata – naktslampiņas lietošana bērna guļamistabā var izraisīt tuvredzību. Tomēr šim apgalvojumam nav zinātnisku pierādījumu. Patiesībā tas, ka bērna istabā deg gaisma nakts laikā, var palīdzēt bērnam iemācīties labāk kontrolēt savu skatienu tad, kad viņš pamostas.

Skatīšanās saulē kaitē redzei

Foto: F64

Patiesība. Lūkošanās uz sauli var ne tikai izraisīt galvassāpes un īslaicīgus redzes traucējumus, bet arī traumēt acs tīkleni. Atceries, ka lūkošanās uz sauli ir kaitīga arī aptumsuma laikā. Tu neredzi spožo debess ķermeni, bet saules stari vienalga negatīvi ietekmē tavas acis.

Mākslīgie saldinātāji padara acis jutīgas pret gaismu

Taisnība. Mākslīgie saldinātāji acis patiešām var padarīt jutīgākas pret gaismu. Turklāt tās nav vienīgā lieta, kas paaugstina jutību. Gaisma var šķist spilgtāka cilvēkiem, kas lieto antibiotikas, hormonālo kontracepciju, zāles asinsspiediena pazemināšanai, urīndzenošus līdzekļus vai diabēta slimniekiem paredzētus medikamentus.

Pārāk daudz laika pie datora kaitē redzei

Mīts. Lūkošanās datora ekrānā sausina acis un rada nepatīkamas sajūtas, bet neatstāj ilglaicīgus bojājumus. Lai atpūstos un izvairītos no acu niezēšanas, ik pēc 20 minūtēm 20 sekundes lūkojies punktā, kas atrodas apmēram sešu metru attālumā no tevis. Tavas acis atpūtīsies un nekļūs sausas.