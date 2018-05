Būt pārliecinātai par sevi: ierosinājumi, kā vairot pašapziņu

Nav noslēpums, ka pašapziņu var iedragāt pavisam vienkārši – šķiršanās, slimības, nedrošība, smagi zaudējumi, bērnības traumas… Lai tiktu no "emocionālās bedres" ārā un spētu atkal ar augsti paceltu galvu pastāvēt par sevi, pamazām jācenšas pārliecība būvēt no jauna. Ar ko būtu jāsāk – lasi turpmākajās rindās.

Iedvesmojoties no "Psychology Today", esam izveidojuši sarakstu ar sešiem dažādiem veidiem, kādos vari sev palīdzēt celt pašapziņu. Daļa no ieteikumiem, iespējams, tev šķitīs bezgala vienkārši, taču viss iedarbīgais un ģeniālais nebūt nav sarežģīts! Varbūt kādai no tavām draudzenēm dažādu problēmu dēļ ir kritusies pašapziņa un viņai nepieciešama tava palīdzība, lai turpinātu dzīvot laimīgi.

Saraksta izveidošana. Paņem baltu lapu un, sadalot to divās daļās, uzskaiti savas stiprās puses un sasniegumus. Cilvēkiem ar zemu pašapziņu šādu sarakstu pašam saviem spēkiem uztaisīt ir visnotaļ sarežģīti, tāpēc nepieciešams ņemt talkā kādu ģimenes locekli vai draudzeni, kura ir bijusi blakus gan grūtos, gan prieka pilnos brīžos. Tas tev kalpos kā atgādinājums, ka tevī ir daudz spēka un labu īpašību, lai "gāztu kalnus".

Domā pozitīvi. Skan vienkārši, vai ne? Tā vietā, lai sūdzētos, ka nekas nepiestāv, mati nav pietiekami gludi, kājas tik slaidas vai humora izjūta tik nesaprotama, uztver tās kā savas unikālās atšķirības. Jā, tev dzīvē ir bijušas problēmas, jā, viss nav noticis "kā pa diedziņu", tomēr tas tevi nepadara par sliktāku sievieti kā citas.

Ātrai palīdzībai krīzes situācijās un reizēs, kad iedragāta pašapziņa, iesaka pavisam vienkāršas lietas – iepriecināt sevi ar kādu jaunu sīkumu, paņemt atvaļinājumu, nomainīt vidi, meklēt jaunas idejas, nomainīt garderobi u.c. Plašāk par to, kādi vēl ir zemas pašapziņas cēloņi un kā to mainīt, lasi šajā rakstā.

Pārskati savu ikdienas paradumus. Cilvēki runā, ka vides maiņa patiesi palīdz uz lietām paraudzīties ar jaunu skatu – redzēt dzīvi citās krāsās. Lai vairotu pašapziņu, nesēdi četrās sienās, bet dodies izklaidēties, uz saviesīgiem pasākumiem u.c. Tu nekad nezini, ko šodien vari satikt! Iespējams, satiksi kādu interesantu pretējā dzimuma pārstāvi, varbūt iepazīsies ar kādu sievieti, kuru pēc laika sauksi par savu draudzeni.

Mēģini atbrīvoties no stresa. Reizēm mēs pašas un mūsu domas ir par pamatu stresam, kas iezogas ikdienā. Cilvēks, kurš ir nemitīgi stresains, nekad nebūs ar augstu pašapziņu un pārliecināts par sevi. Atļaujies reizēm atslēgt telefonam skaņu un baudīt ilgstošus vannošanās rituālus – kad izej no darba, nedomā vairs par to līdz pat rītam. Ir svarīgi veidot veiksmīgu karjeru, taču nedrīkst aizmirst par savu veselību.

Rodi jaunus hobijus. Tu nekad nedrīksti aizmirst, ka tu esi stipra un veiksmīga sieviete, kurai ir gribasspēks, lai viss izdotos. Taču, lai celtu pašapziņu, nav ieteicams "iestrēgt" rutīnā – meklē jaunus hobijus un vietas, kurās izpausties radoši, piemēram, zīmēt, spēlēt skvošu, iet uz vēderdejām, rakstīt dzeju, mācīties spēlēt mūzikas instrumentus u.c. Tu kļūsi pārliecinātāka par sevi, ja uzdrošinies izmēģināt ko jaunu!

Nenoslēdzies sevī un runā par problēmām. Nevar noliegt, ka katrai sievietei, kuras pašapziņa reiz bijusi iedragāta, pašai jāgrib un jācenšas tikt atpakaļ uz kājām, taču tas nenozīmē, ka tev ar visu jātiek galā vienai. Nenoslēdzies sevī, bet labāk izkliedz un izraudi tuvam cilvēkam savu sāpi. Iespējams, tu esi bijusi pārāk noslēgta un neesi pamanījusi, ka arī tev apkārt sievietēm ir līdzīgas problēmas, un kopā jūs noteikti varēsiet viena otras pašapziņu celt.