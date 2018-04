Būt savas pagātnes gūsteknim. Signāli, kas apliecina – ir laiks virzīties uz priekšu

Aizmirst par pagātni, virzoties uz priekšu, ir patiešām grūti. Lai arī ne vienmēr tas ir vajadzīgs, ir reizes, kad esam savas pagātnes gūstekņi un vairs nedzīvojam šodienai. Tās ir reizes, kad esam iestrēguši, turklāt pagātnē pieņemtie lēmumi un izdzīvotās situācijās nebūt neatstāj pozitīvu iespaidu uz mūsu dzīvi. Iedvesmojoties no "Power of Positivity" ekspertiem, izvirzījām signālus, kas liecina – laiks virzīties uz priekšu!

Ļoti svarīgi ir cilvēki tev apkārt. Kompānija, kurā uzturies, tevi nogurdina. Tu jūties atstumta. Tu jūties nesaprasta un nepieņemta. Tu jūties tā, it kā tevi necienītu. Tad tu noteikti esi nepareizā cilvēku lokā! Laiks atrast un dibināt jaunas attiecības.

Noteikti vērts padomāt arī par lietām, kas kādreiz tev sagādāja prieku. Vai vēl joprojām izjūti azartu šādā veidā pavadot laiku? Ja atbilde ir noraidoša, tad zini – laiks kustēties uz priekšu, jo ikvienam nepieciešama kāda nodarbe, kas iedvesmo un uzlādē.

Ja radušās situācijas iespaidā tev nākas kāpt pāri savām morāles normām, neieklausoties savā sirdsbalsī, nav divu domu – ir laiks šo situāciju, cilvēkus un visu pārējo atstāt pagātnē.

Vai tu bieži izliecies daudz priecīgāka nekā patiesībā esi? Padomā, kādi ir iemesli, kādēļ tava sirds patiešām negavilē, kad tai vajadzētu, un iegrozi situāciju sev par labu.

Vēl viens faktors, kas nereti attur mūs no laimes, ir bailes. Tās attur arī no lielu mērķu sasniegšanas, neļaujot virzīties tālāk. Izvērtē situāciju un stājies pretī savām bailēm, neļauj tām tevi atturēt! Psihoterapeites Ineses Putnieces skaidrojumu par to, kas ir bailes un kāpēc tās ir sliktas padomdevējas, meklē šeit.

Ja ir pagājis laiks un taviem mērķiem vai sapņiem iestājies noilgums, ir svarīgi atjaunot to aktualitāti vai sameklēt jaunu virzības ceļu.

Ja tu ilgojies pēc brīvības sajūtas, tas noteikti liecina par to, ka tās tavā ikdienā iztrūkst. Maini to!

Vai biežāk pār prieku dominē bēdas, bet pār smiekliem – asaras? Tas noteikti tāpēc, ka esi nokļuvusi visai "toksiskā" situācijā, kuru derētu atstāt aiz muguras.

Ja tu biežāk domā par pagātni nekā tagadni vai nākotni, ir laiks pārmaiņām!

Garlaicība, nožēla, nepatika. Iekšējām sajūtām šajā sakarā ir vistiešākā nozīmē. Ja visu laiku klusībā ceri, ka kaut kas mainīsies, tad ir jāpārstāj cerēt un vienkārši jārīkojas, atstājot pagātnē visu to, kas tevi sarūgtina un gremdē.

Tu centies situāciju uzlabot, bet nekas, ko dari, nesekmējas panākumos. Šādā situācijā apdomā, kas varētu būt tavs klupšanas akmens un maini spēles noteikumus sev par labu!

Ja kāds, ar ko esi kopā, apslāpē vai kavē tavu izaugsmi, varētu būt laiks virzīties tālāk.

Ja nepārtraukti upurējies mīļotā dēļ, laiks sarunai. Vai tas tiešām ir tas, kas tev ir vajadzīgs un dara tevi laimīgu? Arī žurnāliste un blogere Una Ulme reiz stāstīja, ka vairs neupurējas mīļoto dēļ. "Es esmu iemācījusies dzīvot savu dzīvi," teica Ulme, skaidrojot, ka veids, kā no šādas dzīves izkļūt, ir izšķiroties.