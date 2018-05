Četras frāzes, ko izmanto manipulatori, lai tevi aptītu ap pirkstu

Nonākt emocionālā manipulatora ķetnās – tas var būt visai sarežģīts un ciklisks pārdzīvojumu loks, no kura grūti izkļūt ārā. Manipulators dara teju visu, lai tu dejotu pēc viņa stabules un nemaz to nenojaustu! Tomēr tad, kad radušās bažas par "draudzības" patiesumu, viņš ātri spēj tevi aptīt ap pirkstu. Jau neskaitāmo reizi.

Kā sevi pasargāt no manipulatoriem, iepriekš "Viņa" lasītājām skaidroja psiholoģe Kristīne Maka. Viņa stāstīja, ka ir svarīgi būt pašai un apzināties savu būtību, uzdot jautājums un sagaidīt atbildes, atklāt savas sajūtas, nereaģēt emocionāli, nestrīdēties. Plašāku psiholoģes instrukciju cīņā ar emocionālajiem manipulatoriem, meklē šeit.

Bet turpinājumā piedāvājām "Power of Positivity" ekspertu izvirzītās četras frāzes, ko bieži vien izmanto manipulatori, lai tev aizmiglotu acis!

Paskat, ko tu izdarīji



Šī ir viena no frāzēm, ko manipulators izmanto regulāri. Šie manipulatora izteiktie vārdi it kā noņem no viņa atbildību, uzgrūžot to tev un liekot domāt, ka tu esi visu problēmu cēlonis. Tomēr patiesībā viss ir gaužām pretēji – tieši viņš ir vainīgs pie notikušā, un viņš to labi apzinās. Ar šiem vārdiem manipulators cenšas spekulēt un panākt to, ka tu tam notici.

Šādos gadījumos tev nevajag akli paļauties prasmīgā mainipulatora spējām, bet gan tiešām izkristalizēt situāciju. Nepakļaujies manipulatora trikiem! Iztaisno mugurkaulu un pārliecināti pasaki, ka tu viņam neko neliki darīt. Nepārdzīvo un neizjūtu vainas sajūtu par to, ko tu neizdarīji!

Tas nav loģiski



Manipulators pavisam noteikti vēlas iekļūt tavā galvā, lai spētu tevi veikli pārvaldīt un kontrolēt tā, lai tas viņam būtu izdevīgi. Un tieši tāpēc viņš darīs visu, lai tev sāktu šķist, ka tavas domas un viedoklis ir aplams – jo īpaši tad, ja tev sāks rasties kādas pretenzijas jūsu sadarbībā. Viņš apšaubīs tavu sakāmo tik ilgi, kamēr tiešām sāks šķist, ka uzvedies pilnīgi neloģiski.

Šādās situācijās eksperti aicina būt mierīgiem un nopietni izvērtēt situāciju, apdomājot, vai tiešām viss ir tik neloģisks. Droši vien, ka nē! Iestājies par savām idejām un neļauj manipulatoram sevi aptīt ap pirkstu!

Tu pārāk daudz par to domā



Lūk, vēl viena frāze, kas bieži dzirdama no manipulatora! Šis prasmīgais cilvēks izteiks šos vārdus, lai tu atslābtu un neuzdotu pārāk daudz jautājumus. Viņš nav ieinteresēts, ka tu rakņājies pa tēmām, kas varētu manipulatoram sašūpot pamatu zem kājām. Tā vietā viņš tev vienkārši liks domāt, ka tu visā pārāk daudz iedziļinies un tas absolūti nav tā vērts. Šāda attieksme ir viens no spilgtākajiem signāliem, ka esi sagājusies ar manipulatoru.

Ja sanācis iekulties šādā situācijā, nevajadzētu pakļauties manipulatoram. Nepieciešams piespiest viņu pie sienas, tiešām sagaidot atbildes uz interesējošiem jautājumiem.

Piedod



Liela daļa cilvēku ir priecīgi, ka saņēmuši atvainošanos par to, ka viņus kāds ir sāpinājis. Tomēr pavisam citāda ir situācija gadījumā, ja šī frāze izskan no manipulatora. Tā ir pārāk ierasta un manipulatoram neko nenozīmē. Ja tu nesaproti, ar ko tev ir darīšana, var sanākt, ka iekrīti manipulatora slazdos un, ik pa brīdim saņemot atvainošanos, turies pie viņa sāniem gluži tā, kā to vēlas šis prasmīgais viltnieks. Protams, tev var šķist, ka viņš tiešām ir labojies, bet pastāv liela iespēja, ka tā ir tikai vēl viena no viņa spēlītēm, lai tu neaizmuktu.

Kā skaidro eksperti, šādos mirkļos ir jāsaprot, tomēr cik bieži un regulāri manipulators tevi ir sāpinājis. Turklāt jāpatur prātā tas, ka nekas līdz šim nav mainījies un vārds "piedod" neko viņam nenozīmē. Ja nespēj sagaidīt reālu rīkošanos un lietu būtību uzlabošanos, pasaudzē sevi un nākamajā reizē akli nepiedod savam pāridarītājam.