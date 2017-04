Cigaretes katrā ballītē. Cik kaitīga ir neregulāra smēķēšana

To, ka smēķēšana ir kaitīga, nezina tikai retais, tomēr daudzi joprojām tic, ka sociālā smēķēšana jeb cigaretes kūpināšana tikai draugu kompānijā vai dažādos pasākumos veselībai lielu ļaunumu nenodara. Patiesībā tā nebūt nav – katra nokūpinātā cigarete nozīmē lielāku risku saslimt ar dažādām bīstamām slimībām, un tavu dzīvi saīsina katrs ievilktais dūms.

Ļoti daudzi no mums zina kaut vienu cilvēku, kas smēķē tikai kopā ar draugiem vai saviesīgu pasākumu laikā. Ikdienā viņiem nav vēlmes aizdedzināt cigareti. Tieši tas atšķir sociālo smēķētāju no parasta smēķētāja – spēja bez īpašām pūlēm atturēties no cigaretēm, esot vienatnē. Tomēr šāda situācija var būt visai īslaicīga – ķermenis var pierast pie nikotīna un roka sāk stiepties pēc cigaretes krietni biežāk.

Arī smēķēšana tikai kompānijā ir atkarība

Nikotīns ir viela, no kuras veidojas spēcīga atkarība, padarot smēķēšanu par piespiedu darbību, nevis aktivitāti, ko smēķētājs regulāri izvēlas veikt, skaidro "Very Well". Pēc ieelpošanas nikotīns nonāk cilvēka smadzenēs. Tas veicina hormona dopamīna izdalīšanos. Šis hormons liek cilvēkam justies labi un patīkami, tāpēc arī smēķētāji parasti jūtas ļoti labi pēc tam, kad ir ievilkuši vienu vai divus dūmus.

Pētnieki ir pārliecināti, ka dopamīns ir ļoti nozīmīgs atkarības veidošanā. Arī tādas narkotiskas vielas kā kokaīns un opiāti izraisa atkarību tās pašas ķīmiskās reakcijas, ko izraisa nikotīns, dēļ. Arī ēdiens var izraisīt atkarību, jo arī dažādi saldumi un našķi var veicināt dopamīna veidošanos.

Cilvēks, kas pāris reizes mēnesi izsmēķē vienu vai divas cigaretes var arī nekļūt atkarīgs no nikotīna. Tomēr laiku pa laikam aizdegt cigareti patiešām nozīmē spēlēšanos ar uguni – gan tiešā, gan pārnestā nozīmē. Tas, kas sākas, kā niekošanās ar cigaretēm, var kļūt par nopietnu un grūti uzveicamu atkarību.

Tāpat jāpiebilst, ka daudzi smēķētāji, kas smēķēšanu saista tikai ar noteiktām aktivitātēm, piemēram, pasēdēšanu kopā ar draugiem, šo aktivitāti ar laiku nespēj iztēloties bez cigaretēm. Saikne starp smēķēšanu un dažādām aktivitātēm, emocijām un vietām, kas veidojas mūsu smadzenēs, imitē atkarību.

Veselībai kaitīga ir katra nokūpinātā cigarete

Lai arī sociālie smēķētāji cigaretes aizdedzina retāk un ir pakļauti mazākai tajās esošo kaitīgo vielu ietekmei, riski veselībai palielinās ar katru nokūpināto cigareti. Cigaretes ir pilnas ar dažādām kaitīgām vielām un toksīniem. Līdz šim pētnieki ir noskaidrojuši, ka katrā cigaretē ir ap 250 indīgu vielu un 70 toksīnu, kas veicina vēža veidošanos. Nepastāv tāds smēķēšanas daudzums, kas būtu drošs. Veselībai kaitīga ir arī pasīvā smēķēšana.

Slimību profilakses un kontroles centrs skaidro, ka tieši ķīmisko vielu kokteilis, kas atrodas cigaretēs un to dūmos, ir kaitīgs veselībai un daudzus cilvēkus noved pie pāragras nāves. Tabakas izstrādājumu smēķēšanu var pielīdzināt ķimikāliju ražotnei, jo tās laikā izdalās lērums vielu, ko izmanto rūpniecībā un ražošanā. Cigarešu dūmos ir acetons, arsēns, tvana gāze, amonjaks, kadmijs, kas ir viena no bateriju sastāvdaļām, un citas vielas, no kā cilvēki parasti cenšas izvairīties.

Cigaretes satur dažādas kancerogēnas vielas, kā arī negatīvi ietekmē asinsriti un veicina dažādu plaušu un elpceļu slimību veidošanos. Neatkarīgi no tā, kā tiek uzņemtas kaitīgās un kancerogēnas vielas, tabakas lietošana ir atkarība, kas negatīvi ietekmē, gan cilvēka koncentrēšanās spējas un fizisko aktivitāti, gan veselību kopumā. Jāpiebilst, ka ik gadu parādās jauni dati par smēķēšanas ietekmi uz veselību, un izrādās, ka smēķēšana palielina arī risku saslimt ar cukura diabētu, tuberkulozi un citām smagām slimībām.

Veselu smēķētāju nav, skaidro alergoloģe, pulmonoloģe Ineta Grīsle. Viņa norāda, ka smēķēšana veicina arī astmas un hroniskas obstruktīvas plaušu slimības veidošanos. Tāpat smēķēšana ievērojami palēnina pacientu atveseļošanos. Speciāliste ir pārliecināta, ka smēķēšanas ierobežošanai ir ļoti liela nozīme cilvēku veselības uzlabošanā.

Ar populāriem, bet greiziem uzskatiem par smēķēšanu un alkohola lietošu tu vari iepazīties šeit.

Vienīgā iespēja – pārtraukt smēķēt

Vienīgais veids, kā uzlabot savu veselību un atbrīvoties no cigaretēs un to dūmos esošo vielu kaitīgās ietekmes, ir pārtraukt smēķēt. Jāpiebilst, ka smēķēšanas pārtraukšana uzlabos ne tikai tavu veselību, bet arī izskatu – āda kļūs elastīgāka, uzlabosies tās krāsa, lēnāk veidosies krunciņas, kā arī zobi vairs tik ātri nekļūs dzelteni. Par citiem ieguvumiem tavam skaistumam pēc smēķēšanas atmešanas lasi šeit.

Pārtraukt smēķēt gan ne vienmēr ir ļoti vienkārši. Narkoloģe Ilze Maksima skaidro, ka izvēle atmest smēķēšanu sākas ar situācijas izvērtēšanu – kāpēc tas jādara. Ja gaidāmās pārmaiņas pēc atmešanas ir pozitīvas, cilvēks nolemj atteikties no sava ieraduma. Saskaroties ar grūtībām, ir ieteicams meklēt speciālista palīdzību. Speciāliste gan norāda, ka uz brīnumainiem solījumiem atmest smēķēšanu ātri un vienkārši paļauties nevajadzētu: "Brīnumi notiek tad, kad cilvēks patiešām grib atmest."

Neatkarīgi no tā, vai tu smēķē regulāri vai tikai reizi pa reizei, mēģinot atvadīties no kaitīgā ieraduma, vispirms ir jāsaprot, kāpēc to darīt. Šeit tu vari iepazīties ar 13 vērtīgiem padomiem, kas palīdzēs atbrīvoties no smēķēšanas.