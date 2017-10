Cik daudz olbaltumvielu nepieciešams veselam pieaugušajam

Olbaltumvielas, tāpat kā citas uzturvielas, cilvēka organismam ir ļoti nepieciešamas – tās nepieciešamas ikvienai šūnai. Tomēr arī ar olbaltumvielu uzņemšanu pārspīlēt nevajadzētu, jo tās var veicināt nierakmeņu veidošanos un citu problēmu attīstību. Tas, cik daudz olbaltumvielu katram cilvēkam jāuzņem, ir atkarīgs no dažādiem faktoriem, piemēram, vecuma, svara un fiziskās aktivitātes.

Olbaltumvielas ir nepieciešamas muskuļu, kaulu, skrimšļu, ādas un asins veidošanās procesos, skaidro uztura speciāliste Līga Balode. Tās piedalās arī enzīmu, hormonu un antivielu veidošanā. Tas nozīmē, ka olbaltumvielas ietekmē vispārējo personas veselības stāvokli, piemēram, enzīmi ir nepieciešami gremošanai un vielmaiņai, bet antivielas aizsargā organismu no saslimšanām.

Ja olbaltumvielu nepietiek, samazinās organisma spēja pretoties infekcijām, parādās nogurums, muskuļu vājums un miegainība. Regulāri uzņemot par daudz olbaltumvielu, nieru kamoliņos var rasties hiperfiltrācija, kas ar laiku var radīt hipertensiju un nefrosklerozi. Tāpat tās var veicināt nierakmeņu veidošanos un podagras attīstību.

"Web Md" norāda, ka no 10 līdz 35 procentiem kaloriju cilvēkam ikdienā ir jāuzņem no olbaltumvielām. "Health" skaidro, ka uzņemamo olbaltumvielu daudzums ir atkarīgs no vairākiem faktoriem, piemēram, cilvēka svara. Uz katru ķermeņa masas kilogramu, ieteicams uzņemt 0,8 gramus olbaltumvielu. Tas nozīmē, ka sievietei, kas sver 65 kilogramus, dienā ieteicams uzņemt 52 gramus olbaltumvielu. Ja neesi fiziski ļoti aktīva, tad sareizini savu svaru kilogramos ar 0,8. Tā tu iegūsi nepieciešamo olbaltumvielu daudzumu gramos dienā. Ja tu esi fiziski ļoti aktīva, jāuzņem vairāk olbaltumvielu.

Ja esi ļoti aktīva un četras vai piecas reizes nedēļā nodarbojies ar sportu un trenējies vismaz 35-40 minūtes, uzņem no 1,2 līdz dieviem gramiem olbaltumvielu uz katru ķermeņa kilogramu. Tas palīdzēt atjaunot muskuļu audus. Arī tad, tad, ja vēlies atbrīvoties liekā svara un taukiem, tā vietā iegūstot slaidus muskuļus, jāuzņem vairāk olbaltumvielu – līdz diviem gramiem uz katru ķermeņa masas kilogramu.

Sasniedzot pusmūžu, uzņemto olbaltumvielu daudzums ir jāpalielina. Tas stiprinās muskuļus un palīdzēs saglabāt kaulu veselību. Pēc 50 gadu sasniegšanas ieteicams uzņemt 1,5 gramus olbaltumvielu uz katru ķermeņa masas kilogramu.