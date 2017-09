Cilvēkus, ko skāris vēzis, aicina uz psihosociālās rehabilitācijas nometnēm

Arī rudenī cilvēkiem, kurus skāris vēzis, būs pieejamas psihosociālās rehabilitācijas nometnes "Spēka avots", informē Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība "Dzīvības koks". Tās notiks gan septembrī, gan oktobrī, gan novembrī, un uz tām joprojām ir iespējams pieteikties.

Psihosociālās rehabilitācijas programma "Spēka Avots" ir piecu dienu terapijas, lekciju un nodarbību kopums, kas ietver profesionālu un pārbaudītu informāciju par vēzi, palīdz atrast ceļu, kā sakārtot emocijas, pārvarēt bailes un atrast spēkus kvalitatīvai dzīvei. Ikkatrā programmā piedalās psihoterapeits, mākslas terapeits, onkologs, imunologs, sociālais darbinieks, fizioterapeits un citi speciālisti.

Kā norāda viena no programmas speciālistēm – eksistenciālā psihoterapeite Vija Aleidzāne: ""Dzīvības koka" organizētās nometnes ir brīnišķīga iespēja cilvēkiem pabūt kopā ar sev līdzīgiem, kas dod iespēju brīvi runāt, mācīties klausīties, būt saprastam, saņemt atbalstu. Nometnē tiek piedāvātas daudzas fiziskas aktivitātes, garšīgs ēdiens, dabas baudīšana, svētku sajūta. Tas viss ir ļoti koncentrēts šajā īsajā laikā, bet ieguvums ir spēcīgs un darbojās vēl ilgu laiku."

Rehabilitācijas programmā var pieteikties ikviens, kas vēlas pārvarēt neziņu, kas nāk līdz ar slimību. Pieteikties nometnēm, kas notiks septembrī, oktobrī un novembrī, ir iespējams šeit.

Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrības " Dzīvības koks" psihosociālās rehabilitācijas programmas onkoloģiskajiem pacientiem pieejamas no 2009. gada. Nākotnē šim pakalpojumam paredzēts piešķirt valsts atbalstu, un no 2018. gada to varēs saņemt pēc ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta rekomendācijas.

Līdzekļi 2017. gada psihosociālajai rehabilitācijai tika savākti labdarības akcijā "Dod pieci", kuru īstenoja Latvijas Radio sadarbībā ar Latvijas Televīziju un Ziedot.lv.