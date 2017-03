Depresija nav skumjas vai slinkums, bet slimība, kas jāārstē

Pasaules veselības diena, kas tiek atzīmēta 7. aprīlī, šogad ir veltīta depresijas tēmai. Neskatoties uz slimības izplatību, cilvēkiem par to joprojām ir daudz greizu priekšstatu, kas neļauj to atpazīt un ārstēt. Pasaules Veselības organizācijas dati par šo slimību ir satraucoši – no tās cieš vairāk nekā 350 miljoni cilvēku. Pusē no visiem gadījumiem slimība netiek ārstēta.

Slimību profilakses un kontroles centra tematiskais ziņojums Psihiskā veselība Latvijā 2015. gadā vēsta, ka Latvijā katru gadu no depresijas cieš ap 115 tūkstošiem cilvēku un desmitajai daļai pacientu, kuri apmeklē ģimenes ārstu, nepieciešama tūlītēja depresijas ārstēšana. Sabiedrībā nereti pastāv maldīgs uzskats, ka depresija ir vājuma pazīme, kura pāriet, ja pārvar slinkumu. Tomēr tā nav, depresija ir nopietna slimība, ko neārstējot var iegūt nopietnas sekas vispārējai veselībai. Ir svarīgi iespējami ātrāk pamanīt simptomus un vērsties pēc palīdzības. "Ikvienam cilvēkam ir tiesības būt laimīgam un apmierinātam ar savu dzīvi, ilgstoša nomāktība nav jāuztver par normu," uzsver Veselības centra "Vivendi" psihiatrs Jānis Bušs. Ikvienam cilvēkam ir tiesības būt laimīgam un apmierinātam ar savu dzīvi, ilgstoša nomāktība nav jāuztver par normu. Psihiatrs Jānis Bušs Viņš akcentē, ka savlaicīga un uz vēlāku laiku neatlikta ārstēšana ir būtiska, lai izveseļotos, atgūtu iztrūkstošo dzīvesprieku un uzlabotu dzīves kvalitāti. "Diemžēl liela daļa pacientu atzīst, ka vairākas nedēļas, mēnešus un pat vairākus gadus jutušies tā, it kā peldētu pret straumi pa krāčainu upi vai nestu akmeņiem piepildītu mugursomu visas dienas garumā. Šādi savu pašsajūtu raksturo pacienti, kuri sirgst ar depresiju," skaidro Bušs. Motivējoša saruna ar depresijas pacientu un iedrošināšana griezties pēc palīdzības nereti ir izšķirošs impulss ārstēšanas uzsākšanai. Nereti depresijas pacientiem un viņu tuviniekiem šķiet, ka nomāktais garastāvoklis pāries, tiek meklētas atrunas, ka ir pilnmēness, iestājies pavasara nogurums. "Ja nomāktības sajūtas ir īslaicīgas, uztraukumam, visdrīzāk nav pamata, bet, ja nogurums, sliktā omā, traucēts miegs, bezspēks, apetītes zudums, nespēja koncentrēties nepāriet divas un vairāk nedēļas – ir jāvēršas pie ārsta," iesaka veselības centra "Vivendi" psihiatre Marina Veģere. Ja nomāktības sajūtas ir īslaicīgas, uztraukumam, visdrīzāk nav pamata. Psihiatre Marina Veģere Depresiju nereti pastiprina arī dažādas fiziskās saslimšanas. Veģere pauž, ka mūsu sabiedrībā valda uzskats, ka seniori jūtas vientuļi tikai veco ļaužu iestādēs, aizmirstot to, ka arī ģimenē vecākā gadagājuma ļaudis bieži dzīvo vieni paši savā istabā, kamēr bērni un mazbērni dodas savās ikdienas gaitās. Nepieciešama komunikācija un spēja iesaistīties sadzīves un dzīves situāciju risināšanā, sajusties būt vajadzīgam. Tādēļ Veģere iesaka arī vecākā gadagājuma cilvēkus, kuri sirgst ar depresiju, aizvest uz konsultāciju pie speciālista. Sekmīgi ārstējot depresiju, atgriežas dzīvesprieks un vēlēšanās kaut ko darīt, kustēties, iesaistīties aktivitātēs, kaut vai iziet no mājām. Atzīmējot Pasaules veselības dienu, veselības centra "Vivendi" speciālisti no 3. līdz 7. aprīlim sniegs bezmaksas konsultācijas par depresijas pazīmēm un ārstēšanas iespējām. Konsultācijas var saņemt pa tālruni 26259821.