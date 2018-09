Deviņi soļi laimes atrašanai un stresa aizgaiņāšanai ikdienā

Ikviens cilvēks vēlas būt laimīgs, bet ir ļoti sarežģīti tādam būt, ja nepaveikto darbu gūzma atgādina lavīnu, kas gāžas tev virsū, tu nepārtraukti sevi kritizē un saskaries ar problēmām privātajā dzīvē. Lai palīdzētu pārtraukt slikto pašsajūtu un atgūt enerģiju, piedāvājam iepazīties ar deviņiem "Huffington Post" ekspertu sagatavotiem ieteikumiem labsajūtas uzlabošanai.

30 sekunžu likums – paveic to, kas neprasa daudz laika

Ja tevi nomāc nepadarīto darbu gūzma, mēģini paveikt kaut nelielu daļu no tās. Ja jūties izmisusi un noķerta laika slazdā, sāc ar darbiņiem, kas neprasa daudz. Pamēģini vadīties pēc 30 sekunžu likuma – sāc ar darbiem, kas prasa mazāk laika. Atbildi uz e-pastiem, kuru tekstā jāieraksta vien pāris vārdu, piemēram, "jā", "nē", "parunāsim par šo nākamnedēļ", un, iespējams, šķitīs, ka esi paveikusi jau milzu varoņdarbu. Tāpat rīkojies ar nesakārtoto dokumentu kaudzēm. Cik ilgs laiks tev nepieciešams, lai līgumu sakārtotu un ieliktu attiecīgajā mapē? Mazāk nekā 30 sekundes. Kad būsi izdarījusi visus sīkumus, darāmo darbu saraksts kļūs ievērojami īsāks un tu jutīsies ievērojami mierīgāka un priecīgāka.

Veic dziļas ieelpas un izelpas

Varētu šķist, ka šis ieteikums ir vecs kā pasaule un to zina ikviens. Bet cik bieži tu pati tam esi sekojusi? Ja esi satraukta un noraizējusies, veic pāris dziļu ieelpu un izelpu. Tas palīdzēs tev nomierināt sirds ritmu un asinsspiedienu. Tas var palīdzēt nedaudz atslābināties un mainīt gan to, kā tu jūties, gan domā. Izmēģini šo elpošanas vingrinājumu, lai justos labāk: izpūt elpu, tad veic dziļu, lēnu ieelpu, kas ilgst apmēram septiņas sekundes, tad aizturi elpu uz tikpat ilgu laiku un veic ļoti lēnu (apmēram 14 sekundes ilgu) izelpu. Atkārto to 10 reizes, sēžot ar taisnu muguru un aizvērtām acīm.

Atļauj sev justies slikti

Aizgaiņāt nepatīkamās domas un apspiest negatīvās emocijas var šķist ļoti vilinoši, bet tā ne vienmēr ir laba ideja. Ļauj sev justies tā, kā tu jūties. Tā vietā, lai apspiestu emocijas, mēģini saprast, kas noticis un kas to izraisījis. Dod sev laiku, lai pārdzīvotu notikušo un izjustu emocijas. Un nešausti sevi par to, ka ļaujies skumjām un neesi visu laiku neizsakāmi priecīga.

Piebremzē un pasaki sev kaut ko jauku

Paškritika ļoti daudziem nesagādā nekādas problēmas, īpaši, ja esi sliktā noskaņojumā. Ja pieķer, ka jūties skumja un nelaimīga, centies šo paradumu izskaust. Nekritizē sevi pie katras iespējas. Padomā par to, ko esi paveikusi pareizu un kas tevī ir labs. Ja tu pieļauj kļūdu un saproti, ka atkal sāc sevi pārāk šaustīt, izvēlies vienu lietu, kas tev sevī patīk, par ko lepojies, un padomā par to, paslavē sevi par to, ka tev tā piemīt.

Jautā sev, ko darīt nākamo. Un tad – dari!

Iedomājies, ka piedzīvo kaut ko līdzīgu nelaimīgu notikumu virknei – nokavē sapulci, auto saplīst, pirms svarīgas tikšanās aplej blūzi ar kafiju un tad izradās, ka esi aizmirsusi sagatavotos materiālus. Kaut kā jau to tikšanos pārdzīvosi, bet kas notiks pēc tam? Joprojām dusmosies un pārdzīvosi par notikušo? Tā vietā koncentrējies uz nākotni – kas ir tas, ko tu gribi un ko tev vajag darīt. Ja tev nepieciešamas gardas pusdienas un salds miegs, saņemies un dāvā sev to. Ja tev šķiet, ka vajag izrunāties, piezvani kādam draugam.

Dodies pastaigā

Pastaiga vai pārgājiens – atrašanās svaigā gaisā vienmēr uzlabo pašsajūtu. Ja vēlies justies labāk, atceries, ka aktivitātes svaigā gaisā ieteicams iekļaut savā ikdienas plānā. Dodies uz darbu ar kājām, velti katru dienu 20 minūtes, lai izstaigātos pa parku, vai skrien. Galvenā prieka atslēga šīm aktivitātēm – dari to bez mobilā telefona vai vismaz izslēdz to, kamēr atrodies ārpus telpām.

Atrodi savu mantru, kas liek justies labāk

Vienkārša frāze vai teikums var būt maģisks līdzeklis pašsajūtas uzlabošanai. Iegaumē vairākas frāzes, ko atkārtot sarežģītos brīžos, piemēram: "Man pašlaik klājas grūti, bet ikviens laiku pa laikam to piedzīvo. Esi saudzīga pret sevi un atceries, ka tu esi drošībā un ar tevi viss ir kārtībā."

Izdejo savus pārdzīvojumus

Ne velti deja un kustība ir viena no metodēm, ko izmanto terapijā ar mērķi uzlabot pašsajūtu. Kustība tev palīdzēs aizgaiņāt skumjas un negatīvās emocijas. Uzliec ritmisku dziesmu, kas tev patīk, un dejo tā, it kā neviens neskatītos (jo tā, visticamāk, arī ir). Iedomājis, ka viss sliktais atstāj tavu ķermeni, kamēr tu kusties.

Paspēlējies ar mājdzīvnieku

Vai zināji, ka mājdzīvnieku īpašniekiem parasti ir garāks mūžs? Tas nav nekas pārsteidzošs, jo laika pavadīšana ar suni, kaķi vai kādu citu dzīvnieciņu ir nomierinoša un palīdz uzlabot pašsajūtu. Paspēlējies ar savu mīluli, sabužini viņu un tu jutīsies labāk. Protams, arī dzīvnieciņš novērtēs uzmanības un rūpju apliecinājumus.