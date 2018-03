Diena bez cigaretēm – kas notiek smēķētāja organismā un ieteikumi vieglākai atmešanai

Dita Vinovska žurnāliste

To, ka smēķēšana ir kaitīga, nezina vai apšauba tikai retais. Šis ieradums pasliktina ādas un zobu stāvokli, kā arī veicina dažādu dzīvībai bīstamu slimību attīstīšanos. Netikuma atmešana var šķist sarežģīta un grūta, bet tā noteikti uzlabos pašsajūtu un veselību. Tiesa, lai atbrīvošanās no smēķēšanas būtu veiksmīga, ir ļoti jāgrib to izdarīt.