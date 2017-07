Dzemdes kakla vēzi ir vieglāk novērst nekā ārstēt, skaidro speciāliste

Latvija ir viena no līderēm Eiropas Savienībā saslimstības ar dzemdes kakla vēzi ziņā. Ņemot vērā, ka šo slimību var novērst, sievietēm ar to saslimt vispār nevajadzētu, pārliecināta Rīgas Stradiņa universitātes profesore un ginekoloģe Dace Rezeberga. Viņa no rāda, ka no slimības var pasargāt vakcinācija un regulāras pārbaudes, bet ļoti daudz sieviešu to ignorē.

"Katru gadu pie mums tiek atklāts aptuveni 300 jaunu saslimšanas gadījumu, un tas ir augsts rādītājs, ņemot vērā, ka mūsdienās šis vēzis ir novēršams un sievietēm vispār ar to nevajadzētu saslimt," uzsver Rozenberga. Ar dzemdes kakla vēzi Latvijā biežāk saslimst sievietes starp 30 un 40 gadiem, otrs saslimstības vilnis ir 50-70 gadu vecumā. Kad sievietei ir dzemdes kakla vēzis, viņai ir neregulāra asiņošana no dzimumceļiem, īpaši pēc dzimumkontakta, vai ir nepatīkami izdalījumi. Dzemdes kakla vēzi izraisa cilvēka papilomas vīruss, un pašlaik ir divi veidi, kā samazināt iespēju saslimt ar šo vīrusu, – vakcinācija un dzemdes kakla vēža organizētais skrīnings jeb regulāras dzemdes kakla citoloģijas paņemšana pie ginekologa vai ģimenes ārsta. Vakcīna pret cilvēka papilomas vīrusu ir iekļauta 12 gadu vecu meiteņu valsts vakcinācijas kalendārā, bet valsts apmaksāto vakcīnu var saņemt līdz 18 gadu vecumam. Ja meitene 12 gados pati vēl nespēj izprast šīs vakcinācijas nozīmīgumu, bet mamma pasaka vakcinācijai "nē", meitene, papildinoties zināšanām, var izteikt vēlēšanos vakcinēties līdz 18 gadu vecumam. Diemžēl ne meitenes, ne sievietes neizmanto valsts piedāvāto iespēju profilaktiski un par brīvu parūpēties par savu veselību, līdz ar to dzemdes kakla vēža gadījumus bieži vien atklājam pārāk vēlu, kad izveseļoties gandrīz vairs nav iespējams. Dace Rezenberga Uz dzemdes kakla skrīningu jeb citoloģisko izmeklējumu sievietes no 25 līdz 69 gadu vecumam reizi trijos gados tiek aicinātas, nosūtot viņām uzaicinājuma vēstuli. "Tā ir analīze, ko ginekologs vienmēr ir paņēmis profilaktiskās apskates laikā, bet, paņemot līdzi uzaicinājuma vēstuli, analīze tiek veikta bez maksas. Tad ļoti labi šūnu līmenī var atklāt pirmsvēža izmaiņas, un procedūra ir nesāpīga," atgādina ginekoloģe. Ar uzaicinājuma vēstuli analīzi laboratorijā apmaksā valsts neatkarīgi no tā, vai sieviete apmeklē privāti praktizējošu vai valsts apmaksātu ginekologu – atšķirīga būs tikai samaksa par ārsta apskati. Analīze nav jāveic katru gadu, jo dzemdes kakla vēzis attīstās lēnām. "Cilvēka papilomas vīruss savu slikto darbu dara ļoti lēnām. Lai šis vīruss izraisītu patoloģiskas pārmaiņas, ko sauc par dzemdes kakla vēzi, paiet kādi desmit gadi. Tātad šo onkoloģisko saslimšanu var atklāt pirmsvēža stadijā un izārstēt, tāpēc nevajag nobīties no vārda "vēzis" un vajag veikt izmeklējumus regulāri. Turklāt sieviete pēc tam joprojām saglabā savu reproduktīvo funkciju un var dzemdēt bērnus," uzsver Rezeberga. "Diemžēl ne meitenes, ne sievietes neizmanto valsts piedāvāto iespēju profilaktiski un par brīvu parūpēties par savu veselību, līdz ar to dzemdes kakla vēža gadījumus bieži vien atklājam pārāk vēlu, kad izveseļoties gandrīz vairs nav iespējams."