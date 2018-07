Dzer ūdeni un samazini fizisko slodzi – ieteikumi, lai izvairītos no pārkaršanas

Siltās un tveicīgās dienās, pārāk daudz uzturoties saulē, cilvēki riskā ne tikai iedzīvoties saules apdegumos, bet arī dabūt karstuma dūrienu. Pārkaršana patiešām nav nekāds joks, tāpēc der ieklausīties mediķu ieteikumos par to, kā sevi saudzēt.

Normālos apstākļos cilvēka ķermenis pats spēj regulēt savu temperatūru, bet pārkarstot, tas var mainīties. Tas nozīmē, ka cilvēks var ciest pat no 40 un vairāk grādu augstas temperatūras, skaidro Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) pārstāve Ilze Bukša. Viņa aicina karstajā laikā pievērst pastiprinātu uzmanību savai pašsajūtai, lietot daudz šķidruma un izvairīties no fiziskas slodzes. Ja ir neatliekami darbi, piemēram, dārza uzturēšana, tos labāk veikt vēlu vakarā vai agri no rīta.

Lai telpās saglabātu zemāku temperatūru, tās ieteicams vēdināt vēlu vakarā un pa nakti. No rīta ieteicams gan aizvērt logus, gan atstāt aizvērtus tumšos aizkarus, lai telpas saulē neuzkarstu.

Pārkaršanu veicina tādi faktori kā karstums, mitrums, nepietiekama šķidruma uzņemšana, bezvējš, neatbilstošs apģērbs, fiziska slodze.

NMPD sagatavotajos ieteikumos karstam laikam norādīts, ka pārkaršanas riskam visvairāk pakļauti gados vecāki cilvēki, zīdaiņi un mazi bērni, cilvēki ar noteiktām veselības problēmām, cilvēki, kas lieto alkoholu vai narkotikas, kā arī tie, kas sporto un veic fizisku darbu.

Ieteikumi sevis pasargāšanai:

Izvairies no uzturēšanās saulē un karstumā, uzturies labi vēdinātās telpās. Īpaši būtiski tas ir laikā no pulksten 11 līdz 15, kad saule ir viskarstākā.

Ja tomēr dodies ārā, valkā cepuri un gaišas, vieglas, elpojošas drēbes, ieteicams no kokvilnas auduma, paņem līdzi pietiekamu daudzumu ūdens.

Noteikti lieto daudz šķidruma – tas ir ļoti būtiski, lai izvairītos no pārkaršanas. Dzer biežāk un vairāk nekā ikdienā, negaidi līdz brīdim, kad tevi sāk mocīt sāpes.

Gadījumā, ja uz ielas paliek pārāk karsti, meklē atvēsinājumu publiskās vietās: veikalos, kafejnīcās, telpās ar kondicionēšanas iekārtām un citās vietās.

Izvairies no ilgstošas un fiziskas piepūles saulē vai karstās nevēdinātās telpās.

Izvairies no alkohola, stipras kafijas un tējas, jo šie dzērieni pastiprina organisma atūdeņošanos.

Lieto saules aizsargkrēmus, lai neapdegtu.

Lai atvēsinātos, ej vēsā dušā, vannā vai norīvējies ar slapju dvieli. Dari to vairākas reizes dienā.

Uzmanies, lietojot uzturā pārtikas produktus, kas ātri bojājas.

Ievēro piesardzību peldoties. Atceries, ka pārkarsis cilvēks nedrīkst strauji iet peldēties aukstā ūdenī.

Ja cilvēks ir pārkārsis, novieto cietušo vēsākā vietā vai ēnā pusguļus. Atģērb cietušo un mitrini ar vēsu ūdeni cietušā pieri, kaklu, krūtis. Radi gaisa plūsmu, lai cietušo vēdināt un dzesētu. Ieteicams dot dzert vēsu ūdeni. Gadījumā, ja parādās ķermeņa trīcēšana drebuļi, augsta temperatūra, slikta dūša ar vemšanu, apziņas traucējumi, krampji, samaņas zudums, zvani ātrajai palīdzībai pa tālruņa numuru 113.