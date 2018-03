Eksperti par agrīnu glaukomas atklāšanu un tās nozīmi redzes saglabāšanā

Laikā no 11. līdz 17. martam visā pasaulē tiek atzīmēta Pasaules Glaukomas nedēļa. Dažādi pasākumi, kas piesaista sabiedrības uzmanību šai problēmai un stāsta par iespējām to laikus atklāt, lai izvairītos no neatgriezeniskas redzes zaudēšanas, šogad notiek arī Latvijā.

13. martā notiks arī preses konference "Nezaudē redzi glaukomas dēļ". Tās laikā būs iespēja klausīties Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas ārstu Marutas Jurjānes, Ērika Elkšņa, Artūra Zemīša un Anetes Kursītes komentāros un ieteikumos. Konference notiks no pulksten 14 līdz 15. Pēc preses konferences no pulksten 15 līdz 16 sekos bezmaksas lekcijas ikvienam interesentam, savukārt no pulksten 16 līdz 18 būs iespēja bez maksas pārbaudīt arī acu spiedienu. Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Oftalmoloģijas klīnikas vadītāja Guna Laganovska teic, ka pilna acu pārbaude jāveic vismaz reizi divos gados, bet pēc 60 gadu vecuma – reizi gadā. Pacientiem jāpārbauda redzes asums, jāmēra acu spiediens, jākoriģē atbilstošas brilles. Glaukoma ir hroniska progresējoša acu slimība - ja tā netiek savlaicīgi ārstēta, rodas neatgriezenisks aklums. Šai slimībai raksturīgs paaugstināts acu spiediens, kura rezultātā notiek redzes nerva atrofiskas izmaiņas. Neraugoties uz būtiskiem sasniegumiem oftalmoloģijā, joprojām daudzi cilvēki zaudē redzi glaukomas dēļ. Būtiski ir savlaicīgi diagnosticēt glaukomu un uzsākt spiediena pazemināšanas terapiju. Tomēr, jo laicīgāk šī slimība tiek atklāta, jo veiksmīgāk tā pakļaujas ārstēšanai, tāpēc iespējams sasniegt labāku rezultātu.