Faktori, kas norāda uz palielinātu cukura diabēta risku vai pirmsdiabēta stadiju

Parasti dažādu slimību attīstība notiek nemanāmi, tomēr ir reizes, kad tās piezagšanos ir iespējams pamanīt laikus. Tas var aiztaupīt daudz nepatīkamu brīžu un palīdzēt nekavējoties saņemt nepieciešamo palīdzību. Viena no slimībām, ko iespējams laikus atklāt, pievēršot uzmanību vairākām pazīmēm, ir otrā tipa cukura diabēts.

Iedvesmojoties no "Prevention", piedāvājam iepazīties ar septiņām pazīmēm, kas var palīdzēt laikus atklāt šo slimību.

Svara pieaugums

Liekais svars, īpaši, ja tauku vairāk ir vidukļa rajonā, ir viens no faktoriem, kas veicina rezistences pret insulīnu izveidošanos. Tas ir milzu riska faktors, runājot par cukura diabētu. Cilvēkiem ar lieko svaru ir nepieciešams vairāk insulīna, un tas apgrūtina šī hormona efektīvu darbību. Lai risku samazinātu, ir ļoti svarīgi atbrīvoties no liekajiem kilogramiem. Par to, kā to izdarīt, lasi šeit, bet par izplatītiem ēšanas paradumiem, kas neļauj atbrīvoties no liekā svara, lasi šeit.

Dīvainības ādas stāvoklī

Pirmsdiabēta stadija parasti norit bez simptomiem, bet daļai cilvēku var parādīties ne pārāk izteikti simptomi, kas raksturīgi insulīna rezistences gadījumā, piemēram, slāpes un nepieciešamība bieži apmeklēt tualeti. Uzmanība jāpievērš arī ādas stāvoklim, piemēram, krāsas izmaiņām un pleķiem. Daļai cilvēku pirmsdiabēta stadijas laikā āda kakla aizmugurē un padusēs kļūst nedaudz tumšāka. Ja esi otrā tipa cukura diabēta riska grupā, noteikti pievērs uzmanību ādas izmaiņām un, tās pamanot, meklē speciālista palīdzību.

Tu ļaujies kārei pēc saldumiem

Sevis palutināšana ar kādu našķi patiešām var palīdzēt justies labāk, bet pārāk daudz saldumu palielina diabēta risku. Tāpat kaitēt var tādi vienkāršie ogļhidrātu avoti kā maize, makaroni, rīsi, baltmaize un kartupeļi. Lai izvairītos no straujām cukura līmeņa svārstībām asinīs un samazinātu cukura diabēta risku, samazini vienkāršo ogļhidrātu un cukuru daudzumu savā uzturā. Tā vietā izvēlies produktus, kas satur saliktos ogļhidrātus un olbaltumvielas. Papildini savu uzturu ar pilngraudu produktiem un dārzeņiem.

Tu reti esi kustībā

Foto: Shutterstock

Regulāras fiziskās aktivitātes palīdz tavam ķermenim daudz efektīvāk izmantot insulīnu. Tāpat izkustēšanās ir lielisks līdzeklis veselīga svara uzturēšanai, bet veselīgs svars samazina risku saslimt ar cukura diabētu. Tas nozīmē, ka tad, ja reti esi kustībā, nedodies pastaigās un lielu dienas daļu pavadi pasīvi, risks ciest no otrā tipa cukura diabētu ir ievērojami augstāks.

Tavā dzimšanas dienas tortē būtu jāliek paprāvs svecīšu skaits

Laiku apturēt nav iespējams, un novecošana palielina daudzu un dažādu veselības problēmu risku. Cukura diabēts un pirmsdiabēta stadija ir daļa no tiem. Ja esi pārsniegusi 45 gadu vecumu, regulāras veselības pārbaudes ir daudz nepieciešamākas tieši paaugstinātā riska dēļ. Atceries, jo ātrāk veselības problēmas tiek atklātas, jo mazāk tās ietekmē dzīves kvalitāti.

Tev jau ir bijušas problēmas ar cukura līmeni asinīs

Sievietēm, kas piedzīvojušas grūtniecības diabētu, arī pēc bērniņa piedzimšanas par šo slimību pilnībā aizmirst nevajadzētu – nav tā, ka uz organismu tā neatstāja sekas. Pat, ja analīzes uzrāda, ka ar cukura līmeni asinīs problēmu nav, risks nākotnē saslimt ar otrā tipa cukura diabētu ir paaugstināts. Tāpat lielāks risks piedzīvot pirmsdiabēta stadiju ir cilvēkiem, kam ģimenē kāds ir cietis no diabēta.

Tev ir problēmas ar miegu

Ja tu nevari kārtīgi izgulēties, dažādas veselības problēmas var parādīties ļoti ātri. Miega traucējumi un regulāra neizgulēšanās var veicināt pieņemšanos svarā un palielināt pirmsdiabēta stadijas risku. Tādi traucējumi kā miega apnoja jeb elpošanas traucējumi miegā var arī tieši ietekmēt cukura līmeņa svārstības asinīs.