Pārliecība par saviem spēkiem ir neizdibināma. Dažkārt visdiženākie cilvēki sirgst ar mazvērtības kompleksiem, kamēr kāds cits, vienkārši eksistējot, jūtas lieliski savā ādā un ir lepns par lietām, ko viņš dara. Tomēr pirmais solis, kā būvēt un stabilizēt savu pārliecību, ir sākt ar piedomāšanu pie tā, ko saki. Iedvesmojoties no "Power of Positivity" ekspertiem, piedāvājam četras frāzes, ko garā stipri un pašpārliecināti cilvēki neizmanto.

"Piedod", kad nav iemesla atvainoties



Nav tāda cilvēka, kurš reizi pa reizei nekļūdītos. Tas ir pavisam normāli. Un šajās reizēs ikdienišķais vārds "piedod" spēj visu vērst par labu, jo cilvēks ir godīgi atvainojies par to, ko izdarījis. Tomēr ir gadījumi, kad piedošanas lūgšana var būt patiešām nevietā.

Atceries, ja tu neesi pie nekā vainīga, tev nav jāatvainojas. Tev nav jāuztraucas par ikvienu sīkumu, kas nogājis greizi, un jājūtas par to vainīgai. Tev nav jāatvainojas par to, ka ir slikti laikapstākļi, par to, ka ir sastrēgumi, vai kādi citi apstākļi, ko tu absolūti nevari ietekmēt.

Izmanto frāzes kā "paldies par tavu laiku", "es tevi netraucēšu", "es novērtēju tavu palīdzību". Cieni arī sevi un pietaupi atvainošanās vārdus reizēm, kad tie patiešām ir nepieciešami.