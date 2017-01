Greizie ieradumi: kļūdas vannasistabā, kas kaitē veselībai un skaistumam

Mazgāšanās ir neatņemama ikdienas sastāvdaļa, bet vai zināji, ka, iespējams, to darot, pieļauj kļūdas, kas kaitē veselībai un skaistumam? Esam apkopojoši "Prevention" un "Health" sniegto informāciju par cilvēku ieradumiem dušā, no kā labāk atbrīvoties. Nozīmīgs var būt pat tāds sīkums, kā secība kādā mazgājies – pirmos mazgājot matus vai atstājot tos tīrības rituāla beigām.

Nepareiza ūdens temperatūra

Lai arī, cik vilinoša tā šķistu laikā, kad ārā ir vēss, karsta duša noteikti nodarīs kaitējumu tavai ādai, padarot to sausu, sasprēgājušu un niezošu. Vislabāk ir mazgāties siltā, bet ne karstā ūdenī visu gadu, neatkarīgi no tā, ko rāda termometra stabiņš aiz loga. Lai neļautos kārdinājumam, noregulē ūdens sildītāju uz zemāku temperatūru, lai fiziski nebūtu iespējams ieiet pārāk karstā dušā. Tāpat atceries, ka ādai vislabākā ir vienmērīga temperatūra, un arī auksta duša dažas reizes gadā, kad ārā ir karsts, par labu nenāks.

Pārāk ilga mazgāšanās

Ja dušā pavadi ļoti daudz laika, tava āda neizbēgami kļūs sausa, un tai būs nepieciešama papildu kopšana. Turklāt tas nav vienīgais iemesls, kāpēc mazgāšanos nevajadzētu pārvērst par neiedomājami garu pasākumu – mazāks laiks dušas kabīnē palīdzēs taupīt ūdeni, saņemot mazāku rēķinu, kā arī nodarot mazāku kaitējumu videi.

Matu mazgāšana pēc tam, kad pati esi nomazgājusies

Foto: Shutterstock

Matu mazgāšanai un kondicioniera lietošanai vajadzētu būt pirmajām darbībām, ko veic, ejot dušā. Matu kopšanas produktu atlikumi paliek uz tavas sejas arī pēc tam, kas esi matus izskalojusi. Pēc matu mazgāšanas ir vēlams nomazgāt seju ar maigu līdzekli un kārtīgi noskalot, lai uz tās nepaliktu šampūna un kondicioniera pēdas, kas var izraisīt izsitumus un pinnes.

Uzskats, ka ādas kopšana beidzas ar izkāpšanu no dušas

Lai āda būtu maiga un veselīga, par to jāturpina rūpēties arī vismaz pāris minūtes pēc tam, kad esi nomazgājusies. Kad slaukies, dari to maigi, ādu nosusinot, nevis noberžot. Pēc tam neaizmirsti par ādas mitrināšanu. Ja krēmu uzklāsi vien dažas minūtes pēc iznākšanas no dušas, āda saglabās vairāk mitruma un būs maigāka.

Pārāk spēcīgu ziepju lietošana

Lai arī cik ļoti tev patiktu sajūta, ka pēc mazgāšanās esi pavisam tīra, antibakteriālu ziepju vai citu spēcīgu mazgāšanās līdzekļu lietošana neko labu ādai nedos. Tieši pretēji – spēcīgi līdzekļi sausina ādu un noārda tās dabisko aizsargkārtu. Vislabāk ir izvēlēties maigus, mitrinošus ķermeņa kopšanas līdzekļus bez smaržas.

Skuvekļa neizskalošana

Skuveklis uzkrāj dažādus mikroorganismus, kas noteikti vairosies, ja to atstāsi novārtā un neizmazgāsi. Tas palielina infekciju un iekaisumu risku pēc nākamās skuvekļa lietošanas reizes. Atceries, ka skuveklis pirms katras lietošanas reizes ir jānoskalo ar verdošu ūdeni. Tāpat neaizmirsti, ka tā asmeņi ir jāmaina regulāri.

Nepietiekama vēdināšana

Foto: Shutterstock

Ja dušas telpu pietiekami regulāri neizvēdina, paaugstinās pelējuma veidošanās risks. Pelējuma sēnīte ne vien neglīti izskatās un rada nepatīkamu aromātu, bet ir arī kaitīga veselībai. Pēc tam, kad nomazgājies, dažas minūtes atstāj ieslēgtu ventilatoru, kā arī atver vannasistabas logu un durvis.

Neuzmanība sporta zāles dušā

Visās dušās un vannasistabās, kas paredzētas dažādu cilvēku lietošanai, piemēram, sporta zāles apmeklētājiem, noteikti valkā šādiem gadījumiem paredzētas čībiņas. Ja tās nevalkāsi, pastāv risks inficēties ar dažādām nepatīkamām kāju slimībām.