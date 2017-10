Gripas epidēmiju prognozē janvārī. Aicina vakcinēties laikus

Gripa ir slimība, kas katru gadu skar ļoti daudzus cilvēkus – Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotā informācija liecina, ka iepriekšējā rudens un ziemas sezonā vairāk nekā 2500 gripas slimnieku nācās hospitalizēt, un vairākos desmitos gadījumu slimībai bija letāls iznākums. Lai arī gripas epidēmija tiek prognozēta tikai nākamā gada sākumā, labākai laiks, lai pret to vakcinētos, ir oktobris un novembris.

Pret gripu vislabāk vakcinēties rudenī

SPKC Raina Nikiforova norāda: "Gripas vīrusi līdzīgi kā citi elpceļu vīrusi Latvijā izplatās rudens-ziemas periodā. Tādēļ pašlaik jāvērš uzmanība gripas un elpceļu infekciju profilaksei, tostarp vakcinācijai pret gripu. Bieži vien jau oktobrī, novembrī tiek reģistrēti pirmie gripas gadījumi. Saslimstības ar gripu pieaugumu Latvijā epidemiologi prognozē janvāra otrajā pusē." Gripas epidēmijas laikā divas līdz pat piecas reizes pieaug cilvēku hospitalizāciju skaits.

Pret gripu ir ieteicams vakcinēties, pirms sākusies izteikta slimības izplatība. Nikiforova skaidro, ka imunitāte pēc vakcinēšanās veidojas 10-14 dienu laikā. "Ņemot vērā to, ka gripas sezona ilgst vairākus mēnešus, vakcinēties var arī laikā, kad novērojama plaša slimības izplatība. Taču piemērotākais laiks, lai vakcinētos pret gripu, ir oktobris-novembris, kad risks saslimt ir mazāks." Par to, vai nepieciešams vakcinēties un kā sevi pasargāt no saslimstības, vislabāk konsultēties ar savu ģimenes ārstu. Pēc vakcinācijas periodā dūriena vietā iespējams neliels apsārtums un pietūkums.

Cilvēkiem ar augstu komplikāciju risku iesaka vakcinēties

Katru gadu cirkulē vairāki gripas vīrusi, un Pasaules Veselības organizācija prognozē, ka šajā sezonā ziemeļu puslodē dominējošie būs četri no pagājušajā sezonā cirkulējošiem gripas vīrusiem – divi A tipa un divi B tipa. Izgatavojot vakcīnas, tiek ņemtas vērā prognozes par cirkulējošiem vīrusiem, lai tās varētu efektīvi pasargāt no saslimstības.

"Vakcīna izraisa antivielu veidošanos, bet neizraisa slimību. Gripas vīrusu mainības dēļ katru gadu vakcīna ir jāizstrādā no jauna, līdz ar ko jāvakcinējas ir katru gadu no jauna," uzsver speciāliste. Vakcinācija pret gripu ik gadus ieteicama ikvienam, SPKC epidemiologi īpaši aicina vakcinēties tos cilvēkus, kam saslimšana ar akūtām augšējo elpceļu infekcijām norit smagā formā un ir augsts gripas komplikāciju risks.

Šie cilvēki ir:

grūtnieces un sievietes, kas plāno grūtniecību gripas sezonā;

bērni 6-24 mēnešu vecumā, jo viņiem vēl nav izveidojusies imunitāte pret nevienu no gripas vīrusiem;

cilvēki, kas slimo ar hroniskām plaušu (t.sk. astmu), sirds un asinsvadu sistēmas, nieru un vielmaiņas slimībām;

cilvēki, kas plāno operācijas vai ārstēšanos stacionāros;

cilvēki, kas vecāki par 65 gadiem, jo šajā vecumā imūnā sistēma vairs nenodrošina pilnvērtīgu aizsardzību pret saslimstību un nereti saasinās arī hroniskās slimības, kas kopā ar gripas infekciju var radīt dzīvībai bīstamas komplikācijas;

mediķi un sociālie darbinieki, kas rūpējas par pacientiem ārstniecības un sociālās aprūpes iestādēs.

Tāpat ieteicams vakcinēties cilvēkiem, kam ģimenēs ir mazi bērni, veci cilvēki vai cilvēki ar hroniskām saslimšanām.

SPKC epidemiologi atgādina, ka lielāks inficēšanās risks ir to profesiju pārstāvjiem, kuru darbs saistīts ar atrašanos publiskā vietā un kontaktēšanos ar daudziem cilvēkiem (piemēram, veikalu pārdevējiem, sabiedriskā transporta kontrolieriem, skolotājiem un audzinātājiem).

Kam pieejama lētāka vai bezmaksas vakcinēšana

Vakcinācija pret gripu nav obligāta, bet ir vairākas cilvēku grupas, kam tā ir īpaši ieteicama. Viņiem var būt pieejama valsts apmaksāta vakcinācija vai arī 50 procentu atlaide vakcinācijai pret slimību.

Valsts kompensē 50 procentus no vakcīnas cenas šīm cilvēku grupām:

grūtniecēm;

personām ar hroniskām plaušu slimībām;

personām ar hroniskām kardiovaskulārām slimībām neatkarīgi no to cēloņa;

personām ar hroniskām vielmaiņas slimībām;

personām ar hroniskām nieru slimībām;

personām ar imūndeficītu;

personām, kas saņem imūnsupresīvu terapiju;

personām vecumā no 65 gadiem.

Valsts 100 procentu apmērā kompensē vakcināciju pret gripu :

bērniem 6-24 mēnešu vecumā;

bērniem vecumā no 24 mēnešiem līdz 18 gadiem, kuri pieder pie šādām veselības riska grupām: bērni ar hroniskām plaušu slimībām, bērni ar hroniskām kardiovaskulārām slimībām neatkarīgi no to cēloņa, bērni ar hroniskām vielmaiņas slimībām, bērni ar hroniskām nieru slimībām, bērni ar imūndeficītu, bērni, kas saņem imūnsupresīvu terapiju, bērni, kas ilgstoši saņem terapiju ar ''ac. acetylsalicylicum''.

Par vakcināciju pret gripu jautājiet savam ģimenes ārstam. SPKC epidemiologi atgādina, ka gripa ir akūta, īpaši lipīga infekcijas slimība. Gripas infekcijas avots ir slims cilvēks, kas, klepojot, šķaudot vai runājot, izplata vīrusu. Vesels cilvēks ar gripu inficējas, ieelpojot gaisu, kas satur gripas vīrusu, vai saskaroties ar priekšmetiem, uz kuriem atrodas gripas slimnieka deguna vai rīkles izdalījumi.