Grūtais ceļš uz plakanu vēderu: dažādām formām nepieciešami atšķirīgi risinājumi

Tauciņi uz vēdera ir jautājums, kas sagādā pārdzīvojumus ļoti daudzām sievietēm. Tie liek justies neērti, uzvelkot apspīlētu kleitiņu vai tikai domājot par parādīšanos pludmalē bikini. Ja arī tu nejūties ērti savā ķermenī un esi nolēmusi līdz pludmales sezonai iegūt stigru un plakanu vēderu, atceries, ka, lai iegūtu savu sapņu figūru, vispirms jāsaprot, kāpēc jau pašlaik tev tādas nav. Iespējams, tev nemaz nav liekā svara un parasta tievēšana tāpat nelīdzēs.

Tava vēdera formu un izmēru ietekmē ļoti dažādi faktori. "Health" skaidro, ka biežākie iemesli, kāpēc daudzi cilvēki nespēj atbrīvoties no nevēlamajiem tauciņiem uz vēdera, ir nepareizs uzturs, fizisko aktivitāšu trūkums, kā arī nepareizi izvēlēta treniņu programma. Tāpat tava vēdera izmēru un formu ietekmē arī stress un miega režīms.

Lai atbrīvotos no tauciņiem uz vēdera, pievērs uzmanību tam, kā izskatās tavs vēders, jo pēc tā formas un tauku izvietojuma var noteikt, kāpēc tev neizdodas iegūt savu sapņu figūru. Iespējams, tev nevajag būtiski mainīt savu ēdienkarti, bet gan mazāk uztraukties un vairāk gulēt. Iedvesmojoties no "Adme", piedāvājam iepazīties ar to, kā pēc vēdera formas noteikt, kā visefektīvāk atbrīvoties no visa nevēlamā.