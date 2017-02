Gulēt ilgāk, piecelties agrāk un vairāk izdarīt – kā to paveikt

Ir cilvēki, kas dienas laikā paspēj paveikt vairāk lietu nekā tu veselā nedēļā. Kāds ir viņu noslēpums? Iespējams, viņi vienkārši mostas daudz agrāk, tāpēc arī viņu dienas ir produktīvākas. "Health" norāda, ka cilvēki, kas ceļas agrāk, paspēj vairāk, jo no rīta ir daudz mazāk traucēkļu dažādu mērķu realizēšanai nekā dienas laikā. Turklāt no rīta agri piecelties nemaz nav tik sarežģīti, un to spēj arī cilvēki, kas apgalvo, ka viņi nav cīruļi.

Protams, celties agri, neatliekot modinātāja signālu, ne vienmēr ir jauki un patīkami. Tomēr jāņem vērā, ka tas var padarīt tavu dienu ievērojami produktīvāku, kā arī radīt iespēju sevi palutināt un izdarīt lietas, ko citreiz nevari, piemēram, pavadīt laiku ar bērniem pirms viņi dodas uz skolu vai bērnudārzu, bet tu – uz darbu. Tāpat arī treniņš no agra rīta varētu būt daudz efektīvāks nekā dienas vidū – tas var palīdzēt ietaupīt laiku, jo dušā būs jāiet tikai vienu reizi. Atruna "es neesmu rīta cilvēks" Ja, domājot par agru celšanos, pirmais, kas tev nāk prātā, ir doma, ka neesi rīta cilvēks, padomā vēlreiz. Ļoti daudzi cilvēki ir pārliecināti, ka ir efektīvāki vēlās vakara stundās, lai arī tā nebūt nav. Noskaidrot, vai patiešām labāk spēj paveikt lietas nakts stundās nekā no rīta, ir pavisam vienkārši – padomā, ko tu tajā laikā dari un vai paveiktais patiešām prasa lielu koncentrēšanos un enerģiju. Ja naktī radi neatkārtojamas lietas, studē, izstrādā un realizē biznesa idejas, komponē mūziku vai paveic daudz citu lietu, tad turpini to darīt, un, ļoti iespējams, tev nevajag mainīt savu dienas režīmu. Tomēr liela daļa cilvēku, godīgi izvērtējot, ko tieši viņi dara vakaros pirms gulētiešanas, secina, ka laiks nav pavadīts produktīvi. Ja vakaros un naktīs tu skaties seriālus un seko līdzi jaunumiem sociālajos tīklos, šīs nodarbes labāk mēģini aizstāt ar gulēšanu – tā tu neproduktīvās vakara stundas pārvērtīsi produktīvos rīta cēlienos. Aizmigt agri ne vienmēr ir vienkārši Tiesa, aizmigšana var sagādāt grūtības, un tas, ka ietinies segā krietni pirms pusnakts, negarantē labu un kvalitatīvu miegu. Psihoterapeite Sandra Pūce skaidro, ka tas, cik ātri aizmiedz vakarā un guli pa nakti, var būt atkarīgs no tā, ko tu dari dienas laikā. Ir ļoti svarīgi pavadīt savu dienu tā, lai vakarā ne vien sajustu nogurumu, bet arī varētu bez sarežģījumiem iemigt. Viena no lietām, kas ievērojami uzlabo cilvēka spēju aizmigt, ir fiziskās aktivitātes – ja dienas laikā sportosi, ar bezmiegu jācīnās būs mazāk. Tāpat vajadzētu padomāt par to, lai gulta patiešām asociētos ar gulēšanu, un izvairīties no ēšanas, strādāšanas vai mācīšanās gultā. Vairāk par to, kas jādara, lai labāk nāktu miegs un nakts laikā patiešām izdotos atslābināties, lasi šeit. Radi iemeslu celties un padari savu rītu patīkamu Protams, pat tad, ja ir izdevies laikus doties pie miera un labi izgulēties, ne vienmēr piecelšanās ir vienkārša. Bieži tā vien gribas pārvilkt segu pāri galvai un nosnausties vēl pāris minūtes vai vienkārši pagulšņāt, neko nedarot. Lai ar to cīnītos, "Health" iesaka padarīt savu rītu patīkamu un apbalvot sevi par to, ka ir uzveikts rīta slinkums. Ja saņemies un piecelies agrāk, reizē ar ieplānoto lietu paveikšanu, atļaujies sevi arī nedaudz palutināt. Iespējams, ka tā īpašā kafijas tase, kas izbaudīta bez steigas, vai 10 minūtes, kas pavadītas, lasot kaut ko iedvesmojošu, kļūs par brīdi, kura dēļ piecelties būs daudz vienkāršāk. Radi pati savu burvīgo rīta mirkli, kas liks ne vien atvērt acis jau pie pirmā modinātāja zvana, bet padarīs rītus par tavu mīļāko dienas daļu.