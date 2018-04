Gundega Skudriņa par grūtībām: ir jāpieceļas, jānoskurinās un kaut kas jādara lietas labā

Kā pārvarēt dzīves grūtības un virzīties pretī saviem mērķiem? Raidījumā "Māmiņu klubs" atbild radošā personība Gundega Skudriņa.

"Vispār man laikam ir ļoti laimējies, es neesmu no tiem cilvēkiem, kuri redz sliktu. Es esmu no tiem cilvēkiem, kas vairāk redz labu. Man ļoti ar to ir laimējies. Es varu raudāt, es varu sagruzīties, man var būt lielas problēmas, bet tas nekad nav uz ilgu laiku. Es vienkārši saprotu, ka man ir jāpieceļas, jānoskurinās un kaut kas jādara lietas labā. Esmu rīcības cilvēks – ja es zinu, ka kaut kas nav labi, es iešu un cīnīšos. Es nepaļaujos un neieslīgtu kādā milzīgā depresijā, es saprotu, ka ir kaut kas jādara," teic Skudriņa.

Viņa arī skaidro, ka viens no viņas mīļākajiem burtu salikumiem ir "PSP" jeb "pacel savu pēcpusi". Respektīvi, ja tu gribi kaut ko izdarīt, ir jāceļas un jādara. "Ja es kaut ko daru, es kaut kur virzos. Ja es kaut kur virzos, es nonākšu pie kaut kāda mērķa. Nav teikts, ka es vagas galā saņemšu to burkānu, bet es noteikti būšu guvusi pieredzi – un tas arī jau ir bonuss."

