Iedzīvoties liekajos kilogramos ir vienkārši – paradumi, kas bremzē vielmaiņu

Caurbira – tā mēdz dēvēt cilvēkus, kas šķietami var ēst jebko neierobežotā daudzumā, nepieņemoties svarā. Savukārt apaļīgi ļaudis vai pat tie, kas cieš no liekā svara, mēdz attaisnoties ar lēnu vielmaiņu. Tomēr vielmaiņa nav tikai iedzimtība. Tās darbību ietekmē neskaitāmi faktori, no kuriem daļa ir saistīta ar tavu dzīvesveidu un paradumiem.

Vai zināji, ka badošanās atbrīvošanos no liekā svara ilgtermiņā tikai apgrūtina, jo bremzē vielmaiņu? Arī pilnīga atteikšanās no ogļhidrātiem var nenākt par labu. Iedvesmojoties no "Healthline", "Prevention" un "Reader's digest", piedāvājam iepazīties ar vairākām dzīvesstila kļūdām, kas palēnina vielmaiņas darbību.

Alkoholisko dzērienu lietošana

Alkohols ir ienaidnieks visam tavam organismam, tas palēnina arī vielmaiņu. Kad iedzer, aknu galvenais uzdevums ir pārstrādāt alkoholu un organismam nepietiek enerģijas, lai dedzinātu taukus, kas uzņemti ar ēdienu. Izrādās, ka tikai divi kokteiļi vai glāzes vīna var samazināt organisma spēju sadedzināt taukus pat par 73 procentiem. Turklāt atceries, ka grādīgie dzērieni kaitē arī dažādām organisma sistēmām, piemēram, aknām.