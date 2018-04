Ieteikumi enerģijas un veselības atjaunošanai pavasarī

Lai arī kā tu censtos, ziemas periodā ne vienmēr izdodas sevi uzturēt sevi lieliskā formā, saglabājot enerģiju un veselību. Ieritināšanās segā pie televizora ar tasīti karstā dzēriena un cepumiem, ir tikai viena no lietām, kas palīdz pārlaist gada tumšākos mēnešus, bet par ko pavasarī vajadzētu aizmirst, ja vēlies atjaunot savu spēku un labsajūtu ikdienā.

Ir sācies pavasaris, un tas ir īstais laiks, lai izlīstu no ziemas migas un atsāktu dzīvot ar jaunu sparu. Diemžēl tas var nebūt viegli, jo ir taču tik patīkami gulšņāt pie televizora, kā arī tevi var pārņemt pavasara nogurums. Lai tam pretotos, atjaunotu savu enerģiju un uzlabotu veselību, piedāvājam uzzināt piecus ieteikumus no "Time" ekspertiem, kas palīdzēs pavasari sveikt ar prieku un možumu.

Labs miegs ir tava prioritāte

Kvalitatīvs ir viens no tavas veselības un labsajūtas stūrakmeņiem, kas bieži tiek ignorēts. Pieaugušajam būtu vēlams gulēt vidēji astoņas stundas. Uzmanība jāpievērš arī tam, kā iekārtota tava guļamistaba – jo tā būs klusāka un tumšāka, jo labāk tu gulēsi. Tāpat pirms došanās pirms miera ir ieteicams nedaudz aizmirst par aktīvi pavadīto dienu un nedomāt par darbiem, kas gaidāmi nākamajā dienā. Lai to izdarītu, palīdzēt var kaut vai piecas minūtes ilga meditācija.

Atrod iemeslu, lai izkustētos ārpus sporta zāles

Laikam kļūstot jaukākam, ir daudz vairāk iespēju pavadīt laiku ārpus telpām. Staigā, kusties! Uzstādi sev mērķi katri dienu noiet 10 000 vai pat 12 000 soļu. Atrod lielisku iemeslu, lai to darītu, dodies pastaigā vai pārgājienā ar draugiem. Nedēļas nogalē nedodies uz kino, bet piedāvā draugiem kopā darīt kaut ko aktīvu, piemēram, sarīkojiet paši savas sporta spēles vai dodieties izbraucienā ar velosipēdiem.

Foto: Shutterstock

Uzstādi sev ''veselības modinātāju''

Modinātāja zvans var palīdzēt ne tikai no rīta pamosties, bet arī atcerēties citas tavai labsajūtai svarīgas lietas. Ja esi no cilvēkiem, kas regulāri dodas gulēt ļoti vēlu, uzstādi modinātājzvanu laikam, kad nepieciešams sākt gatavoties naktsmieram. Izveido atgādinājumu, kas neļaus aizmirst tev dienas laikā dzert pietiekami daudz ūdens vai izlaist maltītes. Padomā, kas tavam organismam ir nepieciešams, piemēram, reizi stundā atpūtināt acis no lūkošanās datora monitorā vai laiku pa laikam piecelties un izlocīt kājas, un izveido atgādinājumus, kas palīdzēs neieslīgt rutīnā un neaizmirst rūpēties par sevi.

Aizsargā savu ādu no kaitīgā saules starojuma

Gozēties pavasara saulītē, protams, ir patīkami, bet neizmirsti par riskiem, ko rada sauļošanās bez aizsardzības. "Tas ir ceļš pie kosmetologa, pēc tam pie dermatologa un pēc tam pie onkologa," ir sacījis ārsts un biedrības "Dermatologi pret ādas vēzi" valdes priekšsēdētājs Raimonds Karls. Izvēlies pēc iespējas iedarbīgāku krēmu (jo lielāks SPF skaitlis, jo labāk) un uzklāj to pirms došanās saulē. Karls atgādina, ka iedegums no saules kaitīgā starojuma nepasargā, tāpēc aizsargkrēmu nepieciešams lietot arī vasaras beigās.

Gaismu rīta agrumā izmanto savā labā

Pavasaris ir labākais laiks, lai gūtu labumu no tā, ka aiz loga arvien ilgāk ir gaišs un rīts sākas agrāk. Mēģini pielāgoties dabas ritmiem un no rītiem mosties nedaudz agrāk. Centies atrast laiku, lai no paša rīt dotos nelielā pastaigā. Ielej savu rīta kafiju termosā un izdzer to pastaigas laikā. Koncentrējies uz pamošanās laiku, lai noregulētu savu dienas ritmu. Ja celsies pietiekami agri, tad vakarā ātrāk arī dosies pie miera, un varēsi dienu izmantot produktīvāk.