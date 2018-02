Ieteikumi, kas palīdzēs vieglāk atbrīvoties no liekā svara

Ir cilvēki, kam pāris lieki kilogrami netraucē baudīt dzīvi un būt laimīgiem, bet netrūkst arī tādu, kas būtu gatavi darīt teju jebko, lai no nevēlamā svara atbrīvotos. Reizēm pietiek ar pavisam nelielām izmaiņām dzīvesveidā un paradumos, lai rezultātu sasniegtu daudz ātrāk un drošāk nekā, ievērojot dažādas diētas vai sevi pārslogojot sporta zālē.

Par to, ka liekais svars kaitē veselībai, nav dzirdējis tikai retais. Tas ir galvenais iemesls, kāpēc ārsti saviem pacientiem bieži iesaka atbrīvoties no nevēlamajiem kilogramiem. Cilvēkiem ar paaugstinātu ķermeņa masu ir palielināts risks ciest no cukura diabēta, sirds un asinsvadu slimībām, kā arī citām smagām un hroniskām kaitēm.

Lai atbrīvošanos no liekā svara padarītu vienkāršāku, piedāvājam jums iepazīties ar "Health" ekspertu ieteikumiem. Nedaudz pamainot savus paradumus, tu vari sastapties ar pārsteidzošiem rezultātiem.