Ieteikumi, lai vasarā mati nekļūtu trausli un nezaudētu mirdzumu

Vasara ir laiks, kad pēc iespējas biežāk cenšamies uzturēties dabā un jo īpaši saulē, tomēr spēcīgie saules stari ir liels izaicinājums mūsu galvas ādai un matiem. Tie kļūst sausāki, nespodrāki un neveseli, kā arī mēdz zaudēt savu krāsu. Kā apvienot vasaras baudīšanu ar rūpēm par saviem matiem, skaidro "Euroaptieka" farmaceite Ieva Zvagule.

Galvassega – pret pārkaršanu un galvas ādas saudzēšanai

Galvas āda vasarā ir īpaši jāsargā. "Spēcīgie saules stari apdraud ne tikai galvu un var izraisīt karstuma vai saules dūrienu, bet arī atņem nepieciešamās minerālvielas un sausina matus. Īpaši svarīgi to atcerēties krāsoto matu īpašniekiem – saules ietekmē mati bojājas vēl vairāk," skaidro farmaceite.

Lietojot galvassegu, jāpierauga, lai tā netraucētu baudīt vasaras aktivitātes, bet pildītu savas funkcijas. Tā var būt gan speciāla saules cepure ar platām malām, gan lakats vai jebkas cits, kas nerada spiedošu, nekomfortablu sajūtu un ir izgatavots no gaisu caurlaidīga materiāla.

Papildu mitrināšana un vitamīni

Saule, silts vai pat tveicīgs laiks vasaras mēnešos matus sausina, tie var kļūt trausli un sausi. Līdzīgi kā matu balinātājs, UVA un UVB stari negatīvi ietekmē matu sastāvā esošo keratīnu, kā arī matu virsējo kārtu. Keratīns nodrošina aizsardzību pret karstuma un saules ietekmi. Ja keratīna līmenis matos ir nepietiekams, tie var kļūt trausli. "Atšķirībā no matiem, āda var pati sevi mitrināt, savukārt mati nepieciešamo mitruma līmeni patstāvīgi atgūt nevar. Sausi, dehidrēti mati ir grūti ieveidojami, cieti un nepaklausīgi. Ja matu stāvokļa uzlabošanā nekas netiek darīts, tad ilgtermiņā mati sāk šķelties un lūzt," skaidro Zvagule.

"Nē" fēniem un matu veidotājiem

Viena no raksturīgākajām vasaras aktivitātēm ir pelde un ūdens prieku baudīšana – ezerā, dīķī vai jūrā. Tomēr sāļais ūdens kombinācijā ar UV stariem raisa bieži vien neatgriezenisku kaitējumu matu kutikulai – tie kļūst sausi un trausli. Vasaras mēnešos būtu ieteicams atteikties no fēniem un matu veidotājiem, kas papildus sausina matus. Ja tomēr ir nepaciešams lietot kādu no karsējošām ierīcēm, noteikti pirms tam mati jāpabaro ar mitrinošu masku, kā arī jālieto speciālie aizsarglīdzekļi pret karstumu. Pierādīts, ka vasarā mati aug ātrāk, jo paplašinās asinsvadi, kā arī tiem tiek pievadīts papildu gaiss. Tomēr, ja neveicam galvas ādas veselības profilakses pasākumus, tiek traucēta vai pilnībā samazināta matu augšanas spēja.

Maska matu mitrināšanai

Lai mati nekļūtu sausi, trausli un nepakļautos UV staru kaitīgajai iedarbībai, ir ieteicams lietot dažādas matu maskas to spīduma un elastības saglabāšanai. Šeit lieti noderēs liepziedu, kumelīšu, nātru un gārsu uzlējumi. Lai mati tiktu mitrināti un bagātināti ar A, B, E, D vitamīniem, to veselību veicinās avokado matu maska: divas ēdamkarotes olīveļļas, vienu ēdamkaroti medus un vienu avokado sajauc krēmveidīgā konsistencē, masku ieklāj matos visā to garumā un patur 20 minūtes, pēc tam izskalo.