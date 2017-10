Ieteikumi rudens skumju atvairīšanai un depresijas uzveikšanai

Rudens un ziemas tumšie mēneši daudziem cilvēkiem saistās ar skumjām, motivācijas trūkumu un nomāktību. Protams, reizēm ir labi ļaut vaļu skumjām, jo arī šīs emocijas ir ikviena cilvēka daļa. Tomēr nomāktībai nevajadzētu būt ilgstošai un traucējošai. Ja arī tu ik rudeni jūties slikti, un nezini, ko iesākt, ņem vērā, ka palīdzēt var pavisam vienkāršas darbības, piemēram, pastaiga vai tikšanās ar draugiem.

Iedvesmojoties no "The Independent" un "The Huppington Post", piedāvājam iepazīties ar vairākām vienkāršām lietām, kas var palīdzēt uzveikt rudens nomāktību, sniegt vairāk prieka un dot iespēju izbaudīt rudeni kā košu, krāsainu un patiesi skaistu gadalaiku. Tomēr ir reizes, kad ar pašas spēkiem var nepietikt un skumjas signalizē par ko nopietnāku, piemēram, depresiju. Ieklausies padomos arī par to, kas liecina par nepieciešamību vērsties pie speciālista.