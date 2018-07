Ieteikumi sēņotājiem, ogotājiem un atpūtniekiem sevis pasargāšanai no ērču kodumiem

Vasara ir laiks, kad ļoti daudzi cilvēki brīvos brīžus pavada pie dabas. Sēņošana, ogošana, pārgājieni un citas aktivitātes var palīdzēt atpūsties, kā arī atjaunos spēkus un enerģiju. Taču jāatceras, ka tiem ir kāds nepatīkams blakusefekts – gada siltajos mēnešos aktīvi rosās ērces. Kā izvairīties no bīstamajiem kukaiņiem un ko darīt, ja ērce tomēr piesūkusies?

"Viens no efektīvākajiem veidiem, kā sevi pasargāt no ērces koduma sekām, ir vakcinēšanās pret ērču encefalītu. Tomēr satikšanās ar ērci var izrādīties nepatīkama arī tiem, kas jau vakcinējušies, jo ērces pārnēsā arī laimboreliozi jeb Laimas slimību un ērlihiozi, pret kurām vakcīna nepasargā. Jāatceras, ka ērces apdraud ne tikai cilvēku, bet arī mājas mīluļu veselību, turklāt, ienestas mājā, tās vieglāk var piesūkties cilvēkiem. Tāpēc arī sunim vai kaķim piesūkušos ērci nevajadzētu atstāt bez ievērības," stāsta "Euroaptieka" farmaceite Ieva Zvagule.

Izvēlies pareizo apģērbu

Kaut arī ērces visbiežāk biedē sēņotājus un meža pastaigu mīļotājus, nav nemaz vajadzīgi krūmi un brikšņi, lai tiktu pie nelūgtā ciemiņa – ērces mīt arī privātmāju dārzos, pilsētu parkos un pļavās. Galvenais veids, kā pasargāt sevi, ir pareiza apģērba izvēle. Visbiežāk ērces nonāk uz kājām aptuveni potīšu augstumā un tad meklē vietu, kur piesūkties, tāpēc vēlams bikšu galus ielikt zābakos vai zeķēs un valkāt apģērbus ar pieguļošām aprocēm un apkakli. Vasaras karstumā gan šo padomu ievērot būs grūti, tāpēc labāk izvēlēties apģērbu gaišās krāsās, jo uz tā ērces būs vieglāk saskatīt. Apģērbu novelkot, tas kārtīgi jāizpurina, un rūpīgi jāpārbauda, vai ērces nav nokļuvušas uz ķermeņa un matos. Var izmantot arī līdzekļus kukaiņu atbaidīšanai jeb repelentus, kas paredzēti ne tikai odu, bet arī ērču atvairīšanai.

Eļļa ir bīstama

Ja tomēr ērce piesūkusies, svarīgi to izņemt, ievērojot divus noteikumus: ērci nedrīkst sadalīt vai saspiest, un tā jāizņem pēc iespējas drīz. To neievērojot, palielinās risks inficēties ar Laimas slimību. Tās ierosinātāji – boreliozes baktērijas – mitinās ērces gremošanas sistēmā. Tāpēc nekādā gadījumā ērci nedrīkst apziest ar eļļainām vielām, lai neizraisītu kukaiņa vemšanu un izvairītos no ērces vēdera satura nonākšanas asinīs. Aptiekās nopērkamas speciālas ērču izvilkšanas pincetes un citas ierīces, taču tas ir vienkārši izdarāms arī bez īpašiem piederumiem.

Pincete vai diegs – zelta vērti instrumenti

"Lai ērci izņemtu, noteikti jālieto gumijas cimdi vai, ja tie nav pieejami, ērce jāsatver ar salveti, bet nekādā ziņā ar plikām rokām. Vieta, kur kukainis piesūcies, jādezinficē ar kādu spirtu saturošu šķīdumu – jo ilgāk to paturēsiet pie kukaiņa, jo vairāk tas atslābs un būs vieglāk izvelkams. Visērtāk ērci izvilkt ar pinceti, satverot kukaini maksimāli tuvu ādai. Taču ērci var izņemt arī ar smalku, izturīgu diegu, apmetot cilpu ap kukaiņa kaklu un izvelkot to vieglām kustībām virzienā uz augšu – pavelkot un atkal nedaudz atlaižot. Strauji raujot, kukaiņa galva var notrūkt un palikt ādā," pareizo ērces izņemšanas ceļu atgādina farmaceite. Pēc šīs procedūras rokas obligāti jānomazgā ar ziepēm – arī tad, ja rokās bijuši gumijas cimdi, un koduma vieta vēlreiz jādezinficē.

Kad meklēt ārstu

Ja tomēr ērces snuķītis ir palicis ādā, varat mēģināt to izņemt paša spēkiem vai arī meklēt mediķu palīdzību. "Vakcinētiem cilvēkiem par ādā palikušo ērces daļu nav pārlieku jāsatraucas. Taču, ja cilvēks nav vakcinēts pret ērču encefalītu, labāk meklēt mediķu palīdzību. Tuvākās trīs līdz 14 dienas pēc ērces izņemšanas ir svarīgi vērot ādu ap koduma vietu – ja tā vismaz piecu centimetru diametrā kļūst sarkana, tas var liecināt par Laimas slimību," brīdina Zvagule. Savlaicīgi vēršoties pie ārsta, Laimas slimību iespējams itin sekmīgi izārstēt.

Sargā sevi un savus tuvākos

Vakcinēties pret ērču encefalītu var visu gadu, tomēr potēšanos labāk veikt ziemā vai agrā pavasarī, jo imunitātes izveidošanās prasa vairākas nedēļas. Taču arī vakcinētiem cilvēkiem ieteicams pārbaudīt, vai pēc atpūtas dabā kāda ērce nav pamanījusies paslēpties apģērba krokās. Sevišķi rūpīgi jāapskata bērni, kas dažādās rotaļās nereti izložņā visus apkārtnes zaļumus. Ne mazāk svarīgi parūpēties arī par saviem mājas mīluļiem, apgādājot tos ar speciālajām kakla siksniņām, kas nodrošina aizsardzību gan pret ērcēm, gan citiem kukaiņiem. Ir konstatēti gadījumi, kad arī suņus piemeklē Laimas slimība, un dažkārt novērota ļoti smaga slimības gaita, kas neatgriezeniski bojā dzīvnieka nieres. "Nepieciešams tikai nedaudz acīguma un mazliet rūpju par sevi un saviem mīļajiem, lai vasara mums sagādātu vienīgi prieku, pozitīvas emocijas un enerģijas lādiņu visam gadam!" atgādina Zvagule.