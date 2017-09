Ietekmē visu, kas notiek cilvēka organismā. Kāpēc jāuzņem C vitamīns un kur to atrast

Rudenī un ziemā daudz tiek runāts par imunitātes stiprināšanu un papildu C vitamīna uzņemšanu. Šis vitamīns patiešām pasargā organismu no dažādām slimībām, palīdz ātrāk sadziedēt ievainojumus un uzlabo ādas stāvokli. Tomēr tas nebūt nenozīmē, ka tev nekavējoties jāskrien uz aptieku iegādāties uztura bagātinātājus. C vitamīnu ļoti viegli ir uzņemt ar uzturu.