Ietīšanās pārtikas plēvē, cigaretes un badošanās: kaitīgas un neefektīvas tievēšanas metodes

"Gripa var būt pārsteidzoša diēta," 19. aprīlī sociālajā tīklā "Twitter" rakstīja sabiedrībā zināmā dāma Kima Kardašjana. Slimības laikā sieviete bija zaudējusi sešas mārciņas jeb 2,7 kilogramus. Iespējams, ka ierakts bija domāts kā joks, bet pavisam drīz tas tika arī izdzēsts. Sievietes vieglprātīgo attieksmi pret savu veselību kritizēja vairāki mediji, uzsverot, ka gripa ir bīstama infekcijas slimība, nevis līdzeklis cīņai ar liekajiem kilogramiem.

Foto: Shutterstock

Lai arī pēc gripas vai citām slimībām cilvēks patiešām var būt zaudējis kādu kilogramu, tās veselībai nodara nopietnu ļaunumu, tā var būt arī nāvējoša. Piemēram, saskaņā ar Slimību profilakses un kontroles centra datiem, no 2016. gada rudens līdz 2017. gada 19. aprīlim gripa Latvijā ir prasījusi 37 cilvēku dzīvības. Tā noteikti nav svara zaudēšanas metode, ko ir vērst izmēģināt.

Ar gripu gan cilvēki parasti saslimst, to neplānojot, tomēr netrūkst sieviešu un arī vīriešu, kas šmaugāka vidukļa dēļ ir gatavi izmēģināt neiedomājamas un ne vien kaitīgas, bet pat ļoti bīstamas metodes. Iepazīsties, ko un kāpēc nedarīt, ja vēlies atbrīvoties no liekajiem kilogramiem. Jāpiebilst, ka lielākā daļa metožu ir ne vien bīstamas, bet arī neefektīvas ilgtermiņā – daļa no tām noslēdzas ar to, ka zaudētie kilogrami atgriežas ar uzviju.