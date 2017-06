Ievēro drošību un sargies no kukaiņiem – noderīgi ieteikumi līgotājiem

Jāņi ir svētki, ko lielākā daļa cilvēku atzīmē svaigā gaisā. Svētku svinēšanai dabā, kā arī dažādām tradīcijām ir arī savas ēnas puses. Ugunskuri rada risku apdedzināties, zālē var būt paslēpušās ērces un vasaras naktīs no odiem un knišļiem izvairīties var būt teju neiespējami.

Lai svētki nepārvērstos par traģēdiju neuzmanīgas rīcības dēļ, un prieku nesagandētu dažādi negaidīti pavērsieni, piedāvājam iepazīties ar Nacionālās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) ieteikumiem drošībai svētkos un "Euroaptieka" farmaceites Ievas Zvagules padomiem par to, kā izvairīties no dažādām nepatīkamām situācijām un veselības ķibelēm.

Mediķi: pavirša attieksme pret drošību var beigties nepatīkami

NMPD norāda, ka ik gadu mediķiem jāsniedz palīdzība gan smagi cietušiem bērniem, gan pieaugušajiem. Ļoti daudz negadījumu notiek, jo cilvēki neievēro drošības noteikumus pie griliem, ugunskuriem un ūdenstilpnēs. Lai svētki nebeigtos pagalam nepatīkami, NMPD mediķi iesaka būt piesardzīgiem un ievērot vienkāršus drošības pasākumus.

Ļoti svarīgi, dodoties uz svinību vietu, ir svarīgi noskaidrot, kā tieši to sauc un kur tā atrodas, lai nepieciešamības gadījumā tu spētu mediķiem precīzi pateikt, kur nepieciešama palīdzība. Drošības pēc, NMPD mediķi iesaka lejupielādēt arī lietotni "eVeselībasPunkts", kas palīdzēs vieglāk atrast cietušos.

Vienmēr ievēro lietošanas norādījumus dažādiem degmaisījumiem. Īpaša piesardzība jāievēro pie ugunskura, kā arī, lecot tam pāri. Ja cilvēks gūst apdegumus, karu izmērs ir lielāks par plaukstu, jāizsauc palīdzība. Un neaizmirsti arī par piesardzību ūdenstilpnes un to tuvumā. Nelec ūdenī uz galvas, nepeldies naktī un nedari to vienatnē. Neej ūdenī alkohola reibumā un neatstāj bērnus bez uzraudzības!

Kukaiņi, pārēšanās un citas ikdienišķas nepatikšanas

Lai sevi pasargātu no nepatīkamām situācijām, Zvagule iesaka jau laikus sagatavoties svinēšanai un parūpēties par aizsardzību pret dažādām ķibelēm. Sagatavo visu nepieciešamo, lai varētu sniegt palīdzību un aizsardzību gan sev, gan saviem tuviniekiem. Piemēram, parūpējies, lai tev pieejami būtu vairāki plāksteri, ko izmantot, ja kādam no svinētājiem, gadās uzberzt tulznu vai iegriezt pirkstā.

Viena no biežāk piedzīvotajām nelaimē, atpūšoties dabā, ir dažādu kukaiņu kodumi. Ja iekodis kukainis, palīdzēs pretsāpju un pretiekaisuma tabletes, kas noņems sāpes un mazinās iekaisuma riskus. Īpaši nopietni jāuztver ērces kodums. Par to, kā rīkoties, ja piesūkusies ērce, kā arī citu svarīgu informāciju par to kodumiem vari lasīt šeit.

Profilaktiski un pašaizsardzības nolūkos ieteicams apģērbu un atklātās ķermeņa daļas apstrādāt ar repelentiem – ērces atbaidošiem aerosoliem. "Aptiekās ir pieejami vairāki aerosoli, kas pēc vienas uzsmidzināšanas reizes aizsargā no ērcēm vairākas stundas. Daļa no tiem ir izsmidzināma uz ādas, bet citi – uz apģērba. Piemērotāko līdzekli jums palīdzēs izvēlēties farmaceits. Tomēr atgādinu, ka repelenti nodrošina aizsardzību tikai uz dažām stundām. Pēc pārnākšanas mājās ir jānomazgājas dušā, rūpīgi jāpārbauda apģērbs un jāapskata ķermenis, vai pie tā nav piesūkusies kāda ērce," norāda Zvagule.