Ikdienas ieradumi, kas būtiski pasliktina smadzeņu darbību

Pareizi ēst, labi izgulēties un daudz kustēties – šīs trīs lietas nepieciešamas ne tikai, lai uzturētu slaidu vidukli un izvairītos no dažādām sirds un asinsvadu problēmām, bet arī, lai saudzētu savas smadzenes. Ikdienā mēs darām ļoti daudz lietu, kas bojā mūsu fizisko veselību, bet vai zināji, ka daļa no tām ietekmē arī tavas prāta spējas? Veselīgs dzīvesveids dod spēku ne tikai tavam ķermenim, bet arī palīdz uzturēt formā prātu.

Iedvesmojoties no "Web Md", piedāvājam iepazīties ar vairākiem ieradumiem, kas kaitē tavām smadzenēm. Daļa no tiem ne vien liek tev sliktāk justies un uz brīdi rada sajūtu, ka domāt kļūst grūtāk, bet arī ietekmē tava "vadības centra" darbību ilgtermiņā. Ja vēlies sevi pasargāt no smadzeņu darbības palēnināšanās un vecuma demences, ir jāveic dažas izmaiņas savā ikdienas dzīvē, piemēram, jāparūpējas, lai netrūktu miega.