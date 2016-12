Kad šķiet slikti – par ko atcerēties, lai izķepurotos no skumju fāzes

Lai gan apkārt valda līksmība un Jaunā gada gaidas, tas nenozīmē, ka ikkatra no mums ir priecīga un veiksmīga. Gadās arī tā, ka brīžos, kad pārējie ir pacēlušies jautrā noskaņojumā, tevī iekšā sēž kāds skumju pārmākts bubulis, kas neļauj pacelt galvu un rīkoties. Viena neveiksme pēc otras, neveikšanās mīlestībā vai vienkārši melnā strīpa dzīvē nav iemesls, lai aizmirstu par labo.

Pašizaugsmes treneri, sevis motivēšanas bloga un grāmatas "1,000+ Little Things Happy, Successful People Do Differently" autori Marks un Endžela Černofi iesaka skumju un bezcerības brīžos palūkoties uz to, kas tev jau ir, tā vietā, lai domātu par zaudējumiem. Lūk, Marka Černofa ieteikumi un atgādinājumi, kas palīdzēs motivēt, kad tas visvairāk nepieciešams!

Sāpes ir daļa no pašizaugsmes

Ne velti ir teiciens – ja vienas durvis aizveras, citas atveras. Kādu durvju aizvēršanās nenozīmē, ka visam pienācis gals. Tas ir pamudinājums doties uz priekšu. Kā to apstiprina dažādas pieredzes – pārmaiņas ir labas, jo neliek mums iesūnot. "Kad pienākuši grūti laiki, atgādini sev, ka nevienas sāpes nerodas bez iemesla. Novirzies no tā, kas tevi sāpinājis, bet nekad neaizmirsti, ko šīs sāpes tev iemācījušas," skaidro Černofs. Grūtības nebūt nenozīmē to, ka esi nolemta neveiksmju rindai – tās tikai motivē un liek pacīnīties, lai nonāktu pie panākumiem.

Sāpju brīžos der atcerēties, ka labas lietas prasa laiku. Tāpēc saglabā pozitīvismu un esi pacietīga, jo ar laiku viss nokārtosies. Tāpat der atcerēties, ka ir divu veidu sāpes: tādas, kas liek ciest, un tādas, kas izmaina tevi. Tā vietā, lai no sāpēm izvairītos, mācies no šīs pieredzes, jo tas palīdzēs tev augt emocionāli.