Kaitīgi paradumi un citi faktori, kas palielina risku saslimt ar vēzi

Vēzis ir viena no slimībām, par ko pēdējā laikā runā arvien biežāk. Tā ir sarežģīta un daudzos gadījumos neārstējama slimība, kuras cēloņi līdz galam nav zināmi. Tomēr ir vairāki riska faktori, kas var veicināt vēža rašanos un attīstību. Turklāt daļu no riska faktoriem ir iespējams samazināt pašu spēkiem.

Pasaules Veselības organizācija (PVO) uzsver, ka tieši riska faktoru mazināšana un slimības novēršana pirms tās rašanās ir labākais līdzeklis cīņā ar vēzi. Izrādās, ka 30 līdz 50 procentos gadījumu vēzi ir iespējams novērst. Tas, protams, nenozīmē, ka cilvēks pats ir vainīgs, ja saslimis, un ka veselīgs dzīvesveids visos gadījumos pasargā no vēža. Tomēr ir vērts aizdomāties par to, ko ikviens no mums var darīt, lai mazinātu risku saskarties ar šo smago slimību.

Piedāvājam iepazīties ar vairākiem faktoriem, kas ietekmē to, cik liels risks cilvēkam ir saslimt ar vēzi. Ja tādus faktorus kā ģenētika mēs nespējam kontrolēt, tad tas, ko cilvēks liek uz šķīvja un vai viņš ikdienā smēķē, gan ir atkarīgs no viņa paša.