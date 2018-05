Kāpēc notiek tauku uzkrāšanās un diētas nepalīdz no tiem atbrīvoties

Fiziskās aktivitātes ir viens no veselīga dzīvesveida stūrakmeņiem. Tāpat tās palīdz uzturēt sevi formā un atbrīvoties no liekā svara. Meklējot atbildes uz jautājumiem par to, kāpēc notiek tauku uzkrāšanās un kā no tiem atbrīvoties, ieskatījāmies Džefa Geloveja grāmatā "Skriešana iesācējiem".

"Tauki ir mūsu bioloģiskā apdrošināšana pret negadījumiem. Tā ir ķermeņa degviela, ko tas var lietot bada, slimības vai gremošanas sistēmas traucējumu gadījumā, " raksta grāmatas autors. Viņš ir gadiem pētījis jautājumu par tauku uzkrāšanu, konsultējies ar jomas speciālistiem un savus secinājumus izklāstījis grāmatā. "Daudzi sāk skriet, lai sadedzinātu taukus. Un tā arī ir – "skriešanas-iešanas" metode, iespējams, ir visefektīvākais un ērtākais sportošanas veids, lai sadedzinātu uzkrātos taukus. Metode palīdz gūt prieku no izturības vingrinājumiem, – kas palīdz jums sadedzināt taukus. Kad ķermenis ir sagatavots tauku dedzināšanai, tad tauki kļūst par iecienītāko degvielu, jo ražo nelielu atkritumvielu daudzumu. Lai ilgtermiņā saglabātu veselību un kontrolētu ķermeņa svaru, jums jāizvairās no tauku uzņemšanas. Cilvēki, kuri veiksmīgi sadedzina taukus, dara trīs lietas: Izprot procesu; Patiesi tic, ka var pazemināt ķermeņa tauku saturu; Izstrādā uzvedības plānu, kas atbilst individuālajam dzīvesveidam." Gelovejs ir pārliecināts, ka uzņemt taukus ar uzturu ir gandrīz tas pats, kas tos injicēt ciskās, vēderā vai citā problēmzonā. Cits skatījums uz tauku uzņemšanu gan ir uztura speciālistei Evai Katajai. Speciāliste norādījusi, ka uzturs bez taukvielām nav iedomājams, jo tās nepieciešamas šunu veidošanas. Svarīgi gan ir pievērst uzmanību tam, kādas taukvielas tiek uzņemtas. Ar viņas nostāju par tauku nozīmi cilvēka organismā ir iespējams iepazīties šeit. Grāmatas autors uzsver, ka tad, ja cilvēks uzņem vairāk kaloriju nekā patērē, tās tiek pārvērstas taukos, neatkarīgi no tā, vai liekā enerģija uzņemta tauku, ogļhidrātu vai olbaltumvielu veidā. Mēģinot atbrīvoties no liekā svara, jāņem vērā, ka sievietes un vīrieša ķermenis taukus uzkrāj atšķirīgi. Vīriešiem nereti atbrīvoties no taukiem un liekā svara ir vieglāk. Ja, sākot skriet, esi nolēmusi pievērsties arī veselīgākam uzturam, neiekrīti galējībās un nesāc ievērot stingras diētas. Badošanās palēnina vielmaiņas ātrumu, apgrūtinot kaloriju dedzināšanu, tāpat tā vairo apetīti un liek apēst vairāk. Runājot par aktivitātēm, kas var palīdzēs dedzināt taukums un samazināt svaru, Gelovejs min šis nodarbes: Nūjošana;

Soļošana;

Eliptiskā trenažiera izmantošana;

Airēšana;

Velotrenažiera izmantošana. Grāmatā "Skriešana iesācējiem" atradīsiet ieteikumus un padomus: kas ir vajadzīgs, lai sāktu skriet; sagatavot sevi veiksmīgai skriešanai; atklāsiet dažādas skriešanas tehnikas; uzzināsiet padomus, kas neļaus zaudēt motivāciju.