Kas liecina par vitamīnu trūkumu un kā no tā izvairīties

Pavasaris ir laiks, kad cilvēki bieži ir noguruši un izjūt nespēku. Viens no izplatītākajiem šo simptomu izraisītājiem ir vitamīnu un dažādu minerālvielu trūkums. Ziemas laikā dažādos pārtikas produktos parasti ir daudz mazāk vērtīgu vielu un vitamīnu. Tāpat organismam par labu nenāk īsās dienas un nelielais saulaino dienu skaits ziemas laikā.

Pazīmes, kas liecina par vitamīnu trūkumu

Dažādu vitamīnu trūkums var izraisīt atšķirīgus simptomus. Ārste interniste Anna Aleksandrova stāsta: "Agresivitāte, nomāktības sajūta un viegla depresija, bezmiegs liecina par B grupas (B1, B6, B12 un B2) vitamīnu, C vitamīna, kā arī magnija un folijskābes trūkumu. Šos vitamīnus var saņemt, lietojot uzturā ciedru riekstus, pākšaugus, ziedkāpostus, cāļa vai liellopu aknas, kā arī speciāli veidotus vitamīnu kompleksus, kuri ir pieejami aptiekās."

Vitamīnu trūkums var saasināt zarnu trakta čūlas un gastrīta problēmas. С, E, B12 un PP vitamīnu nepietiekamība organismā var izraisīt biežas migrēnas, kā arī asinsrites problēmas, anēmiju. Bieža slimošana ar bronhītu vai astmas pazīmēm ir raksturīgas cilvēkiem ar B12, B6, B1, kā arī C, A un K vitamīnu nepietiekamību. Savukārt kaulu trauslums un depresija bieži vien saistīta ar D vitamīna un kalcija trūkumu organismā.

Grāmatas "The Immune System Recovery Plan" autore un uztura speciāliste Sūzena Blūma skaidro, ka par dažādu vitamīnu trūkumu var liecināt arī tādi simptomi kā saplaisājuši lūpu kaktiņi, sarkani izsitumi, matu izkrišana, roku un pēdu tirpšana, nejutīgums, muskuļu krampji un locītavu sāpes un citi. Par to, kā atpazīt konkrētu vitamīnu trūkumu un ar kādiem pārtikas produktiem uzņemt vajadzīgo, lasi šeit.

Veselībai nekaitīga vitamīnu uzņemšana

Lai varētu sev palīdzēt un uzlabotu savu veselību, vispirms ir būtiski saprast – kā tieši organismam trūkst. Ja nejūties labi, vislabāk ir apmeklēt savu ģimenes ārstu un noskaidrot precīzi, kas izraisa nepatīkamos simptomus. To, vai trūkst kādu vitamīnu, var noskaidrot, veicot asinsanalīzes.

Trūkstošos vitamīnus un minerālvielas vislabāk ir uzņemt ar sabalansēta uztura palīdzību. Tāpat tu vari lietot arī veikalā nopērkamos vitamīnu un minerālvielu kompleksus, kā arī uztura bagātinātājus. "Vitamīnu pārdozēšana var būt tikpat kaitīga kā to trūkums, tāpēc bieži lietot multivitamīnu kompleksus šajā sezonā nav ieteicams, jo tas var izraisīt alerģiskas reakcijas un iekaisumu," skaidro farmaceite Alla Karja. Pirms to lietošanas ir jākonsultējas ar ārstu un jāzina, kuru vitamīnu tavam organismam trūkst.

Dažu vitamīnu un minerālvielu trūkums var būt sastopams biežāk nekā citu. Šeit tu vari uzzināt simptomus dažādu minerālvielu un vitamīnu trūkumam, kā arī iepazīties ar pārtikas produktiem, kuros tie atrodami.

Dzīvesstila kļūdas, kas veicina vitamīnu deficīta veidošanos

Vitamīnu deficītu var izraisīt ne tikai nevērība pret savu organismu, bet arī pārlieka aizraušanās ar šķietami veselīgām lietām, raksta "Prevention". Lai tavam organismam nekā netrūktu, ir svarīgi nepārspīlēt un izmaiņas savā dzīvesveidā ieviest ar apdomu. Piemēram, cilvēki, kas pārtrauc lietot gaļu, ļoti bieži cieš no dažādu minerālvielu un vitamīnu deficīta. Tas notiek tāpēc, ka citi ēšanas paradumi nemainās. Ja esi nolēmusi atteikties no gaļas, noskaidro, kādus produktus tev jāsāk lietot vairāk, lai izvairītos no organismam nepieciešamu vielu trūkuma.

Ja vēlies zaudēt kādu lieku kilogramu un ievēro ne tikai diētu, bet arī nodarbojies ar sportu, tam, lai organismam netrūktu minerālvielu un vitamīnu, jāpievērš papildu uzmanība. Fiziskās aktivitātes, neapšaubāmi, ir ļoti būtiskas veselības uzturēšanai, bet, ja iepriekš neesi ar tām nodarbojusies, pārliecinies, ka tavam organismam nekā netrūkst.

Pētījumi arī pierāda, ka viens no iemesliem, kas kavē vitamīna D uzņemšanu, ir liekais svars un aptaukošanās. Tas nozīmē, ka personām ar lieko svaru ir īpaši jāpiedomā, lai organismam netrūktu D vitamīna. Paaugstināts risks ciest no minerālvielu trūkuma ir arī cilvēkiem, kas regulāri ziedo asinis. Ja to dari arī tu, pārliecinies, ka organismam nekā netrūkst.