Katra diena kā svētki: realizējamas idejas, kā dzīvi padarīt laimīgāku

Laime slēpjas nevis lielās lietās, bet gan ikdienišķos priekos. Lai tos spētu saskatīt un izbaudīt, jācenšas rast līdzsvars starp privāto dzīvi, darbu, laiku ģimeni un arī pašam sevi. Padomos un idejās, kā svinēt dzīvi un katru vasaras dienu izbaudīt pēc pilnas programmas, dalās "L'elegante Pop-Up Picnic" producente, komunikācijas un pasākumu mārketinga aģentūras vadītāja, kā arī biznesa augstskolas "Turība" absolvente Gunta Skalberga.

Atrodi savu spēkavotu dabā

Ne vienmēr jāmeklē izteikti organizēti pasākumi. Prieku var atrast arī dabā, pabūt ar sevi vai sev tuviem cilvēkiem. Dabā var darīt tik daudz! Doties pārgājienā, laivu braucienā, nakšņot teltīs, braukt ar SUP dēļiem visdažādākajās ūdenstilpēs – tā ir mūsu īsās vasaras priekšrocība, ko vērts izmantot. Būšana pie dabas palīdz uzņemt enerģiju un uzlādēties pozitīvi. Dienas ir garas, un, ja spējam atrast līdzsvaru starp darbu un atpūtu, varam paspēt noķert vasaras sajūtu. Turklāt vasara mūs šogad lutina kā nekad!

Mūzika kā mūžīga vērtība



Koncerti un festivāli ir neatņemama vasaras sastāvdaļa, atliek tikai izvēlēties mākslinieku un īsto notikumu. Koncertu un festivālu apmeklēšana ir arī daļa no manas vasaras. Labprātāk izvēlos pasākumus, kas spēj saglabāt zināmu intimitāti arī tad, ja apmeklētāju skaits ir liels. Piemēram, "Sunset" festivāls Siguldas pilsdrupās ietilpst šajā kategorijā. Pasākuma norises vieta un aura ir īpaša. Šie koncerti sniedz iespēju atrasties tuvu māksliniekam, mijiedarbība starp māklsinieku un auditoriju ir daudz spēcīgāka. Turklāt pasākums uzrunā dažāda veida auditoriju, katrs var atrast ko savai gaumei atbilstošu.

Foto: Shutterstock

Saturam ir nozīme



Piekrītu uzskatam, ka saturs ir karalis. Pasākuma izvēlē vienmēr jāņem vērā, vai tā saturs ir interesants un uzrunā tieši tevi. Piknika veiksmes faktors ir tas, ka šis pasākums piedāvā vērtības, kuras ir svarīgas ikvienam cilvēkam – prieku, kopā būšanu, dalīšanos, iespēju iesaistīties un piedalīties skaista notikuma tapšanā. Tas sapulcina draugus, kurus vieno laba gaume, skaistums un mirkļa burvība. Vakars tiek pavadīts, svinot un izbaudot prieku, ko sniedz elegantas vakariņas kopā ar seniem un jauniegūtiem draugiem.

Iedvesmoties, nevis sekot tendencēm

Ceļošana ir mana sirdslieta. Ceļojot ir iespēja iepazīt citas kultūras, arī svētku svinēšanas tradīcijas, tomēr iesaku neskriet pakaļ tendencēm, bet gan iedvesmoties no tām, pielāgot savām vajadzībām un īstenot īpašā veidā. Mūs bieži pārņem sajūta, ka citur ir labāk, tomēr, atgriežoties mājās, saproti, ka šeit ir tava vide, kas ir tuva un saprotama.

Ēdiens kā daļa no piedzīvojuma

Foto: Shutterstock

Tehnoloģijas ir globāla tendence pasākumu jomā, bet, kur tehnoloģijas, tur – augstas izmaksas. Esmu novērojusi, ka mēs, latvieši, spējam to aizstāt ar netradicionālām lietām un gastronomiju. Dažādi gastronomiskie pasākumi, šķiet, aktuāli kļuva tieši krīzes laikā, kad cilvēki citādi paskatījās uz kulināriju, gatavošanu mājās. Gadu gaitā šī tendence attīstījusies kā šefpavāru priekšnesums, kā garšas piedzīvojums. Svarīgs ir kļuvis pats ēdiena baudīšanas process – ēdiens nav prioritāte, tā ir daļa no piedzīvojuma, pieredzes, caur kuru varam apmierināt papildu maņas.

Katra diena kā svētki

Ikreiz apmeklējot Parīzi, iedvesmojos no francūžiem. Mans novērojums ir, ka viņi prot svinēt dzīvi – prieku rast mazās lietās, piemēram, pēc darba ar draugiem satikties parkā vai pie Sēnas, lai sarīkotu mazu pikniku, paļāpātu, baudot glāzi vīna. Arī "L'elegante Pop-Up Picnic" ideja nāk no Francijas. Tradicionāli svētki francūžiem pat nav tik ļoti vajadzīgi, jo viņi spēj atrast dzīves svinēšanas brīdi ikdienā. To arī māca pikniks – satikties darba dienas vakarā skaistā vietā un uzburt sev svētkus.

Lai katra diena būtu kā svētki, jāseko sirdsbalsij. Sadzirdi sevi un to, ko tu patiešām vēlies, neatliec, bet ļauj sev to! Tā var būt tikšanās ar sen neredzētu draugu, saulriets pie jūras vai kas cits, kas tev sagādās prieku. Ja ne katru dienu, tad katru nedēļu kādā no dienām var noķert šo prieka sajūtu, ko var arvien attīstīt. Rīta cēliens ir ļoti svarīgs, jo, kā iesāksi dienu, tā pavadīsi. Tāpēc svarīgi ir atrast brīvu brīdi no rīta, lai noskaņotos un saprastu, kā vēlies pavadīt šo dienu, apzināties, ko vēlies tajā piedzīvot. Nekas nenotiek pats no sevis. Pats ģenerē sevī prieka sajūtu, atrodi līdzsvaru starp darbu, rutīnu un brīdi sev!