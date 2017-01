Katrs trešais difterijas pacients Eiropā no Latvijas. Kas jāzina vakcinējoties

Gada sākumā veselības aprūpes speciālisti brīdināja par iespējamu difterijas uzliesmojumu Latvijā, jo katra trešā ar difteriju inficētā persona Eiropā ir no Latvijas, un aicināja cilvēkus vakcinēties, lai no tā izvairītos. Austrumu slimnīcas Vakcinācijas kabinetā pašlaik palielināta cilvēku aktivitāte nav novērota, bet ģimenes ārsts Ainis Dzalbs ir pamanījis, ka viņa pacienti par šo jautājumu sākuši interesēties vairāk. Viņš arī sniedz ieskatu tajā, kam gatavoties, dodoties pie ārsta uz poti.

Ja plāno doties pie ģimenes ārsta pēc difterijas potes, Dzalbs atgādina, ka vakcināciju neveic cilvēkiem, kam ir drudzis un temperatūra pārsniedz 38 grādus. Tāpat ārsti nepotē cilvēkus, kam iepriekš novērota alerģija. Citu oficiālu ierobežojumu nav, tomēr ģimenes ārsts var vienoties ar pacientu, ka vakcināciju neveiks, kamēr cilvēks ir nedaudz saaukstējies un nejūtas īsti vesels.

Tas saistīts ar to, ka pēc difterijas potes var paaugstināties temperatūra, kas ir arī viens no saaukstēšanās simptomiem. Šādos gadījumos ārsts nevar noteikt iemeslu sliktai pašsajūtai un tam, kādēļ paaugstinājusies temperatūra. Līdz ar to ir sarežģīti noteikt, ar kādiem līdzekļiem uzlabot pacienta pašsajūtu un kādas zāles nepieciešamas. Ārsts nereti vienojas ar pacientu, ka vispirms tiks atrisinātas akūtās veselības problēmas un tikai tad tiks veikta vakcinācija.

Ir vairāki alkohola veidi, kas var veicināt iekaisumu, tāpēc trīs dienas pēc difterijas potes, no grādīgajiem dzērieniem ieteicams atturēties. Ainis Dzalbs

Lai arī oficiālajās vadlīnijās tas nav ierakstīts, Dzalbs pēc vakcinācijas pret difteriju neiesaka apmeklēt pirti, solāriju vai spa procedūras. Apsārtums un neliels iekaisums ap vietu, kur iedurta adata, ir normāla reakcija. Tā tam ir jābūt, un par to nav jāsatraucas, tomēr nav nekādas vajadzības jutīgo vietu vēl vairāk kairināt. Tas radīs tikai papildu diskomfortu.

Līdzīgi ir arī ar alkohola lietošanu pēc vakcinācijas. Ir vairāki alkohola veidi, kas var veicināt iekaisumu, tāpēc trīs dienas pēc ārsta apmeklējuma, no grādīgajiem dzērieniem ieteicams atturēties. Aizliegts tas nav, bet alkohola lietošana var pasliktināt pašsajūtu. Dzalbs norāda, ka nav arī nekādu oficiālu ierobežojumu attiecībā uz fiziskajām aktivitātēm un smagumu celšanu. Mājās noteikti nav jāsēž, bet ir jāseko līdzi pašsajūtai un jārēķinās, ka roka var sāpēt, neļaujot veikt iecerētās vai ieplānotās aktivitātes.

Dzalbs norāda, ka viņa praksē lielākā daļa pacientu ir vakcinēti pret difteriju un ārsts par nepieciešamību potēties cilvēkiem parasti atgādina pats, tomēr pēdējās nedēļas laikā nedaudz ir pieaugusi interese par šo vakcīnu. Cilvēki vēlas pārliecināties, ka viņiem šobrīd nav nepieciešama pote.

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas preses sekretāre Aija Lietiņa informē, ka Vakcinācijas kabineta speciālisti nav pamanījuši īpašu cilvēku aktivitātes pieaugumu pēc tam, kad mediķi brīdināja par iespējamo difterijas uzliesmojumu. Tas varētu būs skaidrojams gan ar to, ka parasti pacienti kļūst aktīvāki tikai divas nedēļas pēc šāda veida aicinājumu parādīšanās, kā arī ar to, ka pacienti vakcināciju bieži vien veic pie sava ģimenes ārsta.