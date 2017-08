Ko darīt šodien, lai no rīta būtu vieglāk piecelties

Tas, ka agrie rīti var būt īpaši mokoši, nav nekas jauns. Un no tiem, gluži kā no pirmdienām, gribētos izvairīties. Izbēgt no rītiem nav iespējams, tomēr padarīt tos kaut maķenīt vieglākus gan var. Lūk, piedāvājam pāris metožu, ko pārdomāt un īstenot jau šodien, lai rīts būtu vieglāks.