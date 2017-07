Kontracepcijas vietā tālruņa aplikācija: galvenās priekšrocības un trūkumi

Pēdējā laikā popularitāti ir iemantojušas dažādas ar veselību saistītas aplikācijas. Tās palīdz sekot līdzi rezultātiem fitnesā, uzskaita, kas pa dienu ēsts un dzerts, atgādina par menstruāciju sākumu un pat aizstāj kontracepciju. Tomēr ne vienmēr uzticēšanās aplikācijām ir prātīgs lēmums, īpaši, ja tas attiecas uz tik atbildīgu jomu, kā ģimenes plānošana.

Gada sākumā klajā nāca pirmā aplikācija, kas saņēma medicīnisku apstiprinājumu, ka to var lietot kā kontracepcijas metodi, raksta "The Telegraph". Lietotne "Natural Cycles" nosaka to, vai sieviete attiecīgajā dienā var palikt stāvoklī, ņemot vērā viņas mēnešreižu ciklu un ķermeņa temperatūru, nodrošinot lielāku precizitāti, nekā vienkārši sekošana līdzi mēnešreižu kalendāram.

Lai arī aplikācija Eiropas Savienībā un Eiropas Ekonomiskajā zonā ir oficiāli apstiprināta kā kontracepcijas metode, ir vairākas lietas, kas būtu jāzina tās lietotājām pirms pilnībā paļauties, ka tā pasargās no grūtniecības. Un noteikti der atcerēties, ka aplikācija nekādā veidā nepasargās tevi no iespējas inficēties ar seksuāli transmisīvajām slimībām. To var tikai prezervatīvs. Vairāk par dažādām kontracepcijas metodēm un ar tām saistītajiem mītiem tu vari lasīt šeit.

Lietotne "Natural Cycles" ir balstīta gadu simtiem vecām zināšanām par sievietes ķermeni, kas jau sen tiek izmantota, lai izvairītos no nevēlamas grūtniecības. Sieviete var palikt stāvoklī tikai pāris dienas mēnesī. Precīzi nosakot šīs dienas, ir iespējams arī novērst iespēju palikt stāvoklī, jo laikā, kad sieviete nav auglīga, ar seksu var nodarboties bez bažām, skaidro "Business Insider", piebilstot, ka aplikācija ir efektīva, bet tā nav perfekta un nav piemērota pilnīgi visām sievietēm.

Ir izpētīts, ka tās efektivitāte pārsniedz 90 procentus, kas ir līdzīga kontracepcijas tablešu lietošanai. Tikai, lietojot aplikāciju, sievietei nav jāsaskaras ar blaknēm, ko var izraisīt hormonālā kontracepcija.

Galvenais lietotnes trūkums ir tas, ka cilvēka ķermenis ne vienmēr ir paredzams. Sievietes cikls katru mēnesi var atšķirties, un tā garumu ietekmē ļoti dažādi faktori, ieskaitot stresu. Sievietēm, kam ir neregulāras mēnešreizes, paļaušanās uz kalendāru, lai noteiktu, kad viņa var, bet kad nevar palikt stāvoklī, noteikti nav tā labākā metode. Lai arī cikls nav vienīgais faktors, pēc kā aplikācija nosaka dienas, kad sieviete var palikt stāvoklī, jo sievietei katru dienu jāmēra arī ķermeņa temperatūra, var būt gadījumi, kad tā nedarbosies pilnīgi precīzi.

Turklāt, pētot aplikācijas efektivitāti, ir noskaidrots, ka sievietes nereti tāpat riskē un nodarbojas ar seksu dienās, kad aplikācija iesaka to nedarīt. Lietotne ir piemērota kontracepcijas metode sievietēm, kam nav seksuāli transmisīvo slimību un kas ir pārliecinātas, ka arī partneris ir vesels. Tā būs efektīva sievietēm, kam ir regulāras mēnešreizes un kas spēj sekot noteiktam grafikam, kad nodarboties ar seksu, bet kad nē.