Kur rast motivāciju ceļā uz savu sapņu figūru un veselīgām pārmaiņām dzīvē

Ļoti daudzi ikdienā sapņo par pārmaiņām savā dzīvē, bet tikai retais saņemas tās paveikt. Netrūkst arī gadījumu, kad, uzsākot kaut jo jaunu, ātri vien zūd motivācija. Kā to saglabāt pat vissmagākajos brīžos? Piedāvājam iepazīties ar speciālistu sagatavotiem ieteikumiem sevis motivēšanai veselīgām pārmaiņām dzīvē, piemēram, ēšanas paradumu maiņai vai fiziskajām aktivitātēm. Protams, saņemoties vienā jautājumā, to pašu izdarīt citā būs daudz vienkāršāk.

Jau rakstīts, ka liekais svars ir nozīmīga problēma visā pasaulē un Eiropas Savienības valstīs ar to saskaras no 30 līdz 70 procentiem cilvēku, tāpēc nav nekas pārsteidzošs, ka daudzi mēģina samazināt savu ķermeņa masu, kā arī apkārtmērus. "Women's Health" norāda, ka saglabāt motivāciju svara zaudēšanai ne vienmēr ir vienkārši, bet talkā var nākt vairāki soļi savu mērķu sasniegšanai.

Pats pirmais solis ceļā uz panākumiem ir izpratne, par to, kāpēc nepieciešamas pārmaiņas dzīvē. Mēģini saprast, vai un kāpēc tev nepieciešams atbrīvoties no kāda kilograma. Iemeslam, kāpēc izmaiņas nepieciešamas, ir jābūt būtiskākam nekā pašām izmaiņām. Ja vēlies zaudēt svaru, jo tas traucē veikt ikdienišķas darbības un pasliktina tavu veselību, veselība ir tas, kas palīdzēs saglabāt motivāciju. Ja vēlies zaudēt svaru tāpēc, ka vienkārši vēlies zaudēt svaru, motivāciju saglabāt būs grūtāk.

Kad tev ir skaidrs, kāpēc tev ir kaut kas jāmaina, izvērtē iemeslus, kas varētu mazināt tavu motivāciju. Tie var būt stress, nogurums, skumjas un citi. Izstrādā stratēģijas, lai kavēkļus mazinātu, piemēram, atrodi veidus, kā mazināt stresu. Ar dažiem veidiem stresa mazināšanai, tu vari iepazīties šeit, bet par ieteikumiem labākam miegam un možākai dienai uzzini šeit.

Foto: Shutterstock

Ceļā uz ideālo svaru motivāciju nepazaudēt palīdzēs arī ēšanas dienasgrāmata. Pierakstot visu, ko apēd, kā arī uzņemto kaloriju skaitu, tu jutīsi lielāku kontroli pār savu dzīvi. Izanalizē to, ko tu ikdienā apēd un veic nelielas izmaiņas savā ēdienkartē. Tas būs daudz vienkāršāk un ilgtermiņā arī efektīvāk nekā mokošu diētu ievērošana.

Koncentrēšanās uz svara zudumu var būt ļoti nogurdinošs process, īpaši tāpēc, ka kilogrami var dilt lēnāk, nekā tu esi iecerējusi. Izvirzi sev mazus īstermiņa mērķus, kas nav tieši saistīti ar svara zudumu, piemēram, mēģini atteikties no saldinātiem dzērieniem vai samazini to patēriņu uz pusi, vai savā ikdienas režīmā iekļauj nelielu pastaigu pēc vakariņām. Sasniedzot katru no šīm nelielajām virsotnēm, būs daudz vieglāk realizēt arī lielākus mērķus.

Tāpat vēl viens veids, kā nezaudēt motivāciju, ir padarīt mērķu sasniegšanu vienkāršāku. Nepadodies un seko līdzi tam, lai šķēršļus ceļā uz iecerēto neradītu pati, piemēram, ja vēlies ēst veselīgāk, parūpējies, lai tev mājās vienmēr būtu veselīgi produkti, nevis milzīgi našķu krājumi nebaltai dienai. Tāpat neaizmirsti arī sekot līdzi sasniegtajiem rezultātiem.

Arī "Health" norāda, ka motivācija ir ļoti būtiska, lai realizētu apņemšanos atbrīvoties no liekā svara. Lai to nezaudētu, ir ļoti svarīgi sevi nešaustīt par katru neizdošanos, bet priecāties par panākumiem. Ja kādreiz tev neizdodas pasniegt kādu no saviem mērķiem, tā vietā, lai pārdzīvotu vai padotos, padomā, ko tu sacītu savam labākajam draugam, kam tā gadītos. Vai tu viņu aicinātu padoties vai tomēr ieteiktu sevi nešaustīt par kādu neveiksmi un tā vietā turpināt ceļu?

Foto: Shutterstock

Tāpat atceries, ka svarīga ir ne tikai spēja saskatīt savus panākumus, bet arī cilvēki, kas tevi atbalsta un kas palīdz sasniegt savus mērķus. Mēģini atrast cilvēkus ar līdzīgiem mērķiem, lai tev nebūtu viss jāpaveic vientulībā.