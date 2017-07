Lai alkohols nekļūst par prieku maitātāju. Narkoloģes ieteikumi festivālu apmeklētājiem

Festivālu sezona ir klāt un, kā vienmēr, tā nes līdzi ballītes, dejas līdz rītam, draugu kompānijas, piedzīvojumus un alkohola lietošanu. Dažiem – arī trakas paģiras otrajā rītā un garām palaistus iemīļoto mūziķu koncertus, jo svētki beigušies pārāk ātri. Narkoloģe Inga Landsmane sniedz dažus padomus, kā ballītē "nenolūzt" un izbaudīt to līdz galam.

Viss alkohols ir alkohols

Dažreiz šķiet – dzeršu tikai aliņus vai kokteili un būs labi. Taču tā nav! Jebkurš alkohols ir alkohols, lai kādā krāsā un cik stiprs tas būtu. Dzērienus ar mazāku alkohola saturu cilvēks patērē ilgākā laika posmā un visbiežāk nepārtraukti – neuzdzerot kaut ko bezalkoholisku. Līdz ar to ballītes beigās alkohola koncentrācija asinīs var būt vienāda, dzerot gan stiprāku, gan vājāku alkoholu. Dzērieni ar mazāku alkohola saturu kaitē organismam tikpat lielā mērā kā tie, kas satur vairāk grādu.

Veldzē slāpes ar nealkoholiskiem dzērieniem

Ballītes laikā pēc katras alkoholiska dzēriena glāzes iedzer kaut ko bezalkoholisku – ūdeni, limonādi, bezalkoholisko kokteili. Ūdens vienmēr palīdz atsvaidzināties, bet te jāievēro viena nianse – nevajag to dzert pārāk strauji un lielos daudzumos. Piemēram, ja esi jau iereibis, izdzert puslitru ūdens un gaidīt, kad atžirgsi, ir nepareizi. Tā nenotiks, drīzāk sāksies paģirām līdzīgi simptomi, jo, izvadot ūdeni no organisma, straujāk izdalīsies arī alkohols. Ja jūti, ka iedzerts pār mēru, turpini ar bezalkoholiskajiem dzērieniem nelielās devās, mēģini kustēties un atpūsties.

Apgalvojums, ka jāpaēd, nav nekāds mīts

To, cik ātri noreibstam, ietekmē virkne faktoru – vai pirms tam ir labi paēsts, vai dzerts pietiekami daudz bezalkoholiska šķidruma, vai iepriekšējā naktī bijis labs miegs, vai cilvēks nav noguris vai stresains. Vairāku dienu festivālā neaizmirsti paēst, padzerties ūdeni un izbaudīt gan aktīvu ballīti, gan laisku atpūtu.

Nedzer to, kas pagadās!

Nezināmas izcelsmes nelegāls alkohols ir bīstams! Ja kopā iedzert piedāvā sveši cilvēki vai festivāla laikā iegūti paziņas, turi acis vaļā. Nezināmas izcelsmes alkohols var saturēt gan nekvalitatīvu spirtu, gan, sliktākā gadījumā – arī indīgas un dzīvībai bīstamas vielas.

Nejauc dažāda stipruma alkoholu

Dzirdētas visādas teorijas par grādu kāpināšanu – piemēram, ja vakaru sāk ar vieglāku alkoholu un nobeidz ar stiprāku, nav tik traki. Muļķības! Tam nav nekāda pamatojuma, un, visticamāk, šis nostāsts radies no kāda veiksmīga gadījuma. Jaucot dažāda stipruma alkoholu, organismam ir vēl lielāka slodze – katrs no veidiem organismā uzsūcās un no tā izdalās dažādi. Cilvēka ķermenī nonāk milzīga grādu koncentrācija un izstrādājas toksīni, tie sakrājas organismā, jo aknas ir pārslogotas un netiek galā ar organisma attīrīšanu. Tāpēc labāk izvēlēties viena veida dzērienus.

Mazāk pīpē vai nepīpē nemaz

Alkohols paplašina asinsvadus, nikotīns – sašaurina. Šāda efektu kombinācija rada pamatīgu slodzi asinsrites sistēmai un sirdij un sagādā smagākas paģiras nākamajā rītā.

Un atceries – ja lieto alkoholu, dari to ar mēru.