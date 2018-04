Laiks nobremzēt un atpūsties! Kā saprast, vai tavs dzīves ritms ir pārāk straujš

Ir ļoti viegli pazust ikdienas pienākumos, taču tikai retu reizi mēs atskārstam, ka visa ir par daudz un ir nepieciešama kārtīga atpūta. Un ne divas dienas, bet patiešām lielāka atslēgšanās no ikdienas raizēm. Iedvesmojoties no "The Everygirl", izcēlām pazīmes, kas liecina – ir pienācis laiks nobremzēt dzīvi un nedaudz atpūsties.

Tu nepārtraukti slimo un nespēj tik atpakaļ "uz strīpas"

Lai arī ir iespējams apzināti uzņemt vajadzīgo vitamīnu devu un profilaktiski piedomāt pie tā, lai izspruktu no kāda apkārt klejojoša vīrusa, būt simtprocentīgi pārliecinātam, ka kāds bacilis tevi neapciemos, nav iespējams. Jo īpaši tad, ja esi saslimusi pašā darbīgākajā nedēļā, kurā patiešām slimot nevarēji, skaidrs ir viens – ķermenis signalizē, ka tev visa kā ir par daudz. Šādās situācijās darba apjoms, kāds cits satraucošs notikums vai vienkāršs ikdienišķs stress noteikti par sevi ir licis manīt un tavs ķermenis liek tev manīt – ir nepieciešams nobremzēt. Protams, noķert kādu vīrusu vai saaukstēties – tas nav nekas neparasts un traģisks, jo tā mēdz notikt. Tomēr viss atkarīgs arī no apstākļiem. Ir vērts ņemt vērā to, ko ķermenis tev cenšas pavēstīt, mazlietiņ palēninot savu dzīves ritmu un ļaujot atgūt spēkus. Ieteikumi enerģijas un veselības atjaunošanai pavasarī Tāpat noteikti vērā ņemams ir atlabšanas process. Problēmas rodas tad, kad šis slimošanas periods ir manāmi ievilcies un tikšana vaļā pat no šķietami visvienkāršākajiem saaukstēšanās simptomiem ir neiespējama. Tāpat – ja it kā izveseļojies, bet jau pēc kāda laika atkal viss sākas no sākuma. Padomā par savu slodzi, dzīves ritmu un veselību – nenodzen sevi līdz pēdējam.

1. Tu esi pārāk nervozi ieciklējusies pagātnē, lai domātu par tagadni

Tu esi pārāk nervozi ieciklējusies pagātnē, lai domātu par tagadni 2. Tu dari sev pāri

Tu dari sev pāri 3. Tu esi tik saspringta un nogurusi, ka nevari pat pagulēt

Tu esi tik saspringta un nogurusi, ka nevari pat pagulēt 4. Tev ir zudis dzīvesprieks